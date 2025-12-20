Estos son los mejores restaurantes que han abierto en 2025 en Madrid

Vaya añito ha vivido la hostelería madrileña. Pese a los nubarrones que anunciaban un año menos movido, gastronómicamente hablando, las aperturas han seguido sucediéndose a un ritmo vertiginoso. También es cierto que hay cierres de los que apenas se habla (e incluso novedades que no llegan a comerse el turrón), pero el volumen de novedades permite que haya restaurantes debutantes que merece la pena destacar.

Hemos seleccionado 10, de perfiles muy distintos, aunque con un denominador común: en todos ellos se come bien y merecen la pena ser visitados. Sí, 2025 ha sido un buen año, solo queda esperar que 2026 nos traiga novedades de, por lo menos, el mismo nivel.

Uno de los platos del restaurante Gurisa (Madrid). / Restaurante Gurisa

Gurisa

¿Quién está detrás?

Lucas Bustos y Agustina Vela encabezan un proyecto que ocupa el mítico local donde alcanzó la gloria Sergi Arola. Abrieron en Madrid al borde del verano, última parada de una trayectoria que antes pasó por Argentina o Punta del Este (Uruguay).

¿Qué se come?

El fuego es el elemento vertebrador de una carta que va cambiando según la temporada. Mollejas de ternera doradas al hierro sobre quinoa y cítricos, lasaña de 'ossobucco' y queso parmesano al hierro o vacío de vaca madurado con ensalada de tomates son meros ejemplos de una propuesta cambiante, pero siempre afinada.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

Está en el número 31 de la calle Zurbano y el precio medio ronda los 80 euros.

El sándwich de pastrami de Dispatch. / Dispatch

Dispatch

¿Quién está detrás?

El colombiano Nicolás Bejarano y la venezolana Nani Iribarren decidieron poner en marcha en Chamberí este proyecto a finalísimos de 2024 (lo que explica que aparezca en esta lista) después de pasar por un sinfín de proyectos gastronómicos.

¿Qué se come?

La carta es cortísima, pero todo son ‘hits’. El sándwich de pastrami vale un potosí, la hamburguesa apuesta por la austeridad pero es excelente, el pollo frito está entre los mejores de Madrid (el picante es tremendo) y las patatas fritas están cuidadísimas. También hacen sus propios helados: los de pistacho y avellana son de otro mundo. Además, cuentan con una interesante carta de vinos para elevar, como dicen ahora los modernos, la comida.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

Está en Viriato, 17, y el precio está alrededor de los 30 euros (sin vino).

Algunos de los platos del menú degustación de Emi. / Restaurante Emi

Emi

¿Quién está detrás?

Rubén Hernández Mosquero, con un curriculum que incluye Noma o Atomix, dos nombres de culto en la gastronomía de vanguardia, está al frente de los fogones de Emi. Miguel Ángel Millán, que dejó huella en DiverXO, es el sumiller y encargado de la bodega. Un dúo de (muchas) garantías.

¿Qué se come?

Gastronomía refrendada con estrella Michelin que se disfruta en torno a una barra en la que se van disponiendo los pases del menú degustación, única opción. Arriesgan: platos como el abalón, suero de queso extremeño, caldo 'dashi', huevo de codorniz curado y huevos de caracol de Gredos no dejan indiferente a nadie. La selección de vinos es estratosférica.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

Está en el número 62 de la calle Gaztambide. El precio del menú es de 195 euros y hay tres opciones de maridaje, con precios de 175, 300 y 600 euros.

Uno de los platos del nuevo Árdia (Madrid). / Árdia

Árdia

¿Quién está detrás?

El último en llegar -abierto en diciembre de 2025- supone el reencuentro con Madrid de Nazario Cano, chef que ha conocido la gloria Michelin y que sigue practicando la alta gastronomía en el restaurante que lleva su nombre en el Ritual de Terra Moraira Resort & Spa, en la Marina Alta alicantina. Ahora regresa a la capital, 25 años después de haber sido jefe de cocina de El Amparo.

¿Qué se come?

Cano se afana en ofrecer una serie de platos que llevan un sello inequívocamente mediterráneo. Buen producto, trabajo fino y esmero que se hacen notar en la ensaladilla rusa con huevo, un salpicón de bogavante de altos vuelos, bocados delicados como el atún de ‘sorra’ con caviar o un excelente arroz de chuleta, pimientos y tuétano. Plenitud de sabor en todos ellos. La tarta de queso con parmesano, burrata y trufa rallada es un capricho que merece la pena probar.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

Casualmente, está en el mismo callejón, el de Puigcerdà, que albergó El Amparo. Se sitúa en el número 6 de ese pasaje y el precio medio ronda los 80 euros.

La langosta en versión Freixa. / Ramón Freixa Tradición

Ramón Freixa Tradición/Ramón Freixa Atelier

¿Quién está detrás?

Poca presentación necesita Ramón Freixa que, tras cerrar su proyecto avalado con dos estrellas Michelin abrió un restaurante con doble personalidad el pasado mes de junio. En la planta de arriba Tradición, con la parte más clásica de su recetario. En la de abajo, Atelier, un concepto de alta gastronomía en barra con el que ha vuelto a convencer a la Guía Roja, que le ha otorgado dos ‘macarons’ de golpe.

¿Qué se come?

En la planta de arriba, ‘comfort food’ de lujo, con platos como los canelones de asado de tres carnes con ‘foie’, boletus y trufa o el jarrete de ternera lacado en su jugo. Si uno va al Atelier, empieza el espectáculo con secuencias como la espardeña a la "no" carbonara o el ‘pâté en croûte’ de manzana y apio.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

Está en la calle Velázquez, 24. El precio medio de Tradición es de 80 euros. En Atelier, el menú cuesta 230 euros (y hay una opción vegana por el mismo precio).

La oreja con patatas paja de Caja de Cerillas. / Caja de Cerillas

Caja de Cerillas

¿Quién está detrás?

Enrique Valentí volvió a su Madrid natal tras 20 años cocinando en Cataluña, en restaurantes como Adobo o Marea Alta, y lo hizo con un proyecto modesto, Caja de Cerillas, en cuanto a tamaño -llamarlo bistró o casa de comidas sería lo más atinado- pero de gran alcance.

¿Qué se come?

El menú mezcla clásicos tabernarios reinterpretados como la oreja a la plancha con patatas y salsa brava, los huevos estrellados con gambas o el bacalao rebozado con el canelón de la casa o los pescados o carnes del día. Los postres rayan a gran altura, con un flan y un buñuelo muy golosos.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

Está en el número 8 de la calle Donoso Cortés y el precio medio es de 60 euros.

El ceviche limeño de La Mar. / La Mar

La Mar

¿Quién está detrás?

El esperadísimo regreso del chef peruano Gastón Acurio se materializó finalmente la primavera pasada en un proyecto de grandes dimensiones.

¿Qué se come?

Cocina peruana entendida en su más amplia expresión, pero a partir de (buen) producto nacional. Ostras 'nikkei’ o la brasa con ajillo limeño, causas tiraditos y, por supuesto, una amplia selección de ceviches para elegir con algunos de autor, como el que lleva trucha del Pirineo, aguacate asado, alga ‘nori’ crujiente y leche de tigre de ají amarillo. Ambiciosa propuesta de coctelería.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

Ocupa un amplísimo local en la avenida del General Perón, 36, y el precio medio ronda los 60 euros.

El plato de almejas con 'beurre blanc' de Tetsu. / Tetsu

Tetsu

¿Quién está detrás?

Dos estudiantes de cocina aventajados que llegan a los 20 años por poco. João Kather y Miguel de Aguilar demuestran en Tetsu que la edad no es un impedimento para llamar la atención en el panorama gastronómica madrileño.

¿Qué se come?

Cocina de inspiración asiática. Ligera inspiración, porque aunque es verdad que todo discurre en torno a una plancha ‘teppanyaki’ con capacidad para 22 comensales, los platos no son simplemente producto arrojado encima. Se trabajan combinaciones de interés como la almeja fina con ‘beurre blanc’ e hinojo o la lubina con su reinterpretación del cocido madrileño.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

En las traseras del hotel Rosewood Villa Magna (Marqués de Villamagna, 1). El ticket medio oscila entre los 80 y los 100 euros por persona.

La vieira de Aleteo. / Aleteo

Aleteo

¿Quién está detrás?

Los mismos artífices de los celebrados restaurantes Rocacho, muy centrados en ofrecer propuestas carnívoras de nivel, se lanzan al agua con un restaurante que pone el producto marino en primer plano.

¿Qué se come?

Los pescados del día, como rodaballos, corvinas, merluzas o lenguados, se cocinan a la brasa de carbón. Los mariscos, por su lado, se toman cocidos para que la cigala o el bogavante lleguen sin disfraces a la mesa. Además, entrantes como el bombón de anchoa y vieira, con o sin caviar, o la gilda de boquerón completan un festín marinero.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

El restaurante se encuentra en María de Molina, 4, y el precio medio es de 80 euros por comensal.

Ensaladilla rusa con quisquillas en Qorte. / Qorte

Qorte

¿Quién está detrás?

Más propuesta mediterránea llegada desde el mismísimo Levante. Es el nuevo proyecto de José Tomás Arribas, hostelero valenciano de larga trayectoria, y el chef Ricard “Capo” Tobella.

¿Qué se come?

Producto del mar, claro, además de arroces de primera. La gamba de Denia se prepara hervida o al Josper, por poner un ejemplo. Pero también hay platos menos habituales como la sepia con mayonesa o el plato de láminas de mero sobre vinagreta de naranja. Entre los arroces, paella valenciana, arroz a banda del ‘senyoret’ o de presa y crudités. El plato fuerte son los pescados a la brasa, entre los que destaca el San Pedro.

¿Dónde está y cuánto cuesta?

El restaurante está en la calle Castelló, 9, y el precio medio es de 75 euros por persona.