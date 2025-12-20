De Marc Márquez al gran apagón: los números de la lotería que más se buscan en Madrid esta Navidad

La Lotería de Navidad vuelve a situarse, un año más, en el centro de la conversación en Madrid. Con el Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre cada vez más cerca, miles de personas recorren administraciones históricas como Doña Manolita o puntos de venta de barrio en busca de los números más buscados en Madrid, aquellos que se agotan antes de tiempo por su simbolismo, su relación con la actualidad o por simples supersticiones.

Desde 1812, este sorteo se ha consolidado como una de las tradiciones más queridas de España. Y aunque la probabilidad matemática es idéntica para todos los décimos, la realidad demuestra que algunos números generan una auténtica fiebre colectiva.

¿Por qué algunos números se agotan antes?

La elección del décimo rara vez es casual. En Madrid, como en el resto del país, confluyen varios factores que explican por qué ciertos números lideran las búsquedas y las ventas: las fechas que han marcado el año, los acontecimientos deportivos y sociales, los números con historia o ya premiados, las terminaciones consideradas "afortunadas" y las combinaciones simétricas o visualmente llamativas.

Varias personas haciendo cola para comprar décimos de Lotería para el sorteo navideño de El Gordo en la Puerta del Sol de Madrid. / MARISCAL / EFE

Administraciones especializadas confirman que, aunque todos los números tienen las mismas opciones, la ilusión y la memoria colectiva convierten algunos décimos en auténticas estrellas navideñas.

El 00093, el número más buscado en Madrid

Si hay un número que destaca por encima del resto en 2025, ese es el 00093. El dorsal de Marc Márquez, con el que el piloto ha vuelto a proclamarse campeón del mundo de MotoGP, se ha convertido en el décimo más solicitado del año. En Madrid, la fiebre motera se ha traducido en colas específicas de aficionados que buscan este número como amuleto. Muchas administraciones lo han tenido entre los más vendidos y, en numerosos casos, ya figura como agotado.

Fechas de 2025 que se han convertido en números estrella

La actualidad ha vuelto a ser una de las grandes fuentes de inspiración para los jugadores madrileños. El 28425, correspondiente al 28 de abril de 2025, día del gran apagón eléctrico que dejó sin luz a buena parte de España, es uno de los números más buscados. El 21425, vinculado al fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril, y el 08525, relacionado con la elección de León XIV como nuevo pontífice el 8 de mayo, también se encuentran entre los más demandados. En el ámbito deportivo, el 07925, asociado al triunfo de Carlos Alcaraz en su sexto Grand Slam, goza de una gran popularidad.

Alcaraz gana a Fonseca en un tercer set de desempate en la exhibición de Miami / Archivo

A estos se suman números ligados a la memoria reciente, como el 29104 y el 30104, relacionados con la dana de 2024, que siguen despertando interés entre los compradores.

Los números que ya han sido premiados vuelven a despertar esperanza

Entre los números más buscados en Madrid figuran también aquellos que ya han ganado el Gordo en el pasado, como el 15640, premiado en 1956 y 1978, o el 20297, agraciado en 1903 y 2006. Muchos jugadores confían en que la historia pueda repetirse, aunque cada sorteo es independiente.

Terminaciones más vendidas y cifras que nunca han sido Gordo

Las terminaciones continúan siendo decisivas. La terminación en 5 es la más demandada, al haber sido Gordo en 32 ocasiones, seguida de las terminaciones en 4 y 6, con 27 apariciones cada una. En el extremo opuesto, cifras como el 1, el 2 o el 9 han sido históricamente menos premiadas, sin que eso frene el interés de muchos jugadores.

Unos afortunados agraciados con el premio en una administración de Lotería, / Quique Curbelo / EFE

También generan curiosidad las terminaciones que nunca han sido Gordo, como el 09, el 21, el 34 o el 78, elegidas por quienes piensan que algún año les tocará romper la estadística.

Capicúas, números simétricos y combinaciones especiales

Desde que el 88008 fue premiado en 2023, ha aumentado el interés por los números capicúa y las secuencias repetidas. Ejemplos como el 00000, premiado con pedrea en 2020, el 22222, Gordo en 1978, o el 88188, agraciado en 2008, siguen alimentando esta tendencia en Madrid.

Los décimos pueden adquirirse hasta el 21 de diciembre, un día antes del sorteo que se celebrará el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Aunque muchos de los números más buscados en Madrid ya se han agotado, todavía es posible encontrar ese décimo que concentre toda la ilusión de la Navidad.