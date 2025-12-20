Madrid se mantiene por encima de la media en tasa de mujeres víctimas de violencia de género

El tercer trimestre de 2025 confirma que Madrid continúa estable por encima de la media nacional en número de víctimas de violencia de género, con 21,5 por cada 10.000 mujeres, mientras el conjunto de España se queda en 19,8, prácticamente calcado al dato del mismo trimestre de 2024 (19,6). A nivel estatal, se contabilizaron 49.156 víctimas y 53.268 denuncias, cifras casi idénticas a las del año pasado, según se desprende de los datos extraídos del Informe trimestral sobre Violencia de Género dado a conocer este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

El número denuncias y de víctimas de violencia de género ha crecido en la Comunidad de Madrid un 10,1% en los meses de verano respecto al mismo periodo de 2024. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025, se registraron un total de 8.892 denuncias, una media de 99 diarias, frente a las 8.529 del año anterior. En este periodo, además se han dado una media de 19,8 órdenes por cada 100 mujeres víctimas de violencia de género.

Tasa mujeres maltratadas / EPE-CGPJ

En cuento a los casos en los que las víctimas de violencia machista se acogieron a la dispensa a la obligación de declarar contra su agresor (926) han aumentado un 31% respecto al tercer trimestre de 2024, de modo que la tasa de mujeres que renunciaron a testificar contra sus agresores fue de 10,4 por cada cien víctimas de violencia de género.

Donde más órdenes de protección se deniegan

Madrid ha tomado el relevo de Cataluña y lidera el listado de las autonomías donde más órdenes y medidas de protección y seguridad de las víctimas son denegadas. En la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso, de las 1.561 durante estos meses, 855 fueron denegadas, es decir, un 55%, más de la mitad.

Gráfico sobre las órdenes de protección a las víctimas de género. / .

En Cataluña, el porcentaje se encuentra por debajo de este umbral, con 1.451 solicitudes en total y 639 rechazadas, un 45%. Ambas comunidades bastante alejadas de la media nacional, que se sitúa en un 31% de las órdenes pedidas.