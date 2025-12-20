Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Madrid supera los 596 millones en la Lotería de Navidad y eleva el gasto medio a 85 euros

El gasto medio por habitante se eleva hasta los 85,19 euros, una cifra que vuelve a situarse por encima de la media nacional, fijada en 76,08 euros

Archivo - Paula Figuereo Figuereo y Ángel Albaga Elebiyo cantan un quinto premio, el número 01568, durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023 en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2023, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Gloria Barrios

Madrid

La Comunidad de Madrid volverá a situarse entre las regiones con mayor volumen de juego en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

La consignación para este año supera los 596 millones de euros, con casi tres millones de billetes puestos a la venta, según los datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) recogidos por Europa Press.

En concreto, Madrid tiene consignados 596.456.600 euros, lo que equivale a 2.982.283 billetes. El gasto medio por habitante se eleva hasta los 85,19 euros, una cifra que vuelve a situarse por encima de la media nacional, fijada en 76,08 euros.

Evolución al alza de las ventas

Las cifras confirman la tendencia al alza registrada en los últimos años. En el Sorteo de Navidad de 2024, las ventas en la Comunidad de Madrid alcanzaron los 555.269.620 euros, un 5,12 % más que en el ejercicio anterior. En total, se vendieron 2.776.348 billetes, con un gasto medio por habitante de 81,46 euros.

Premios menores, los más habituales

Más allá de los grandes premios, Loterías y Apuestas del Estado subraya que la mayoría de los jugadores madrileños que resultan agraciados lo hacen a través de los premios menores. El Sorteo de Navidad reparte más de 30 millones de premios, siendo los más frecuentes los reintegros, que permiten recuperar el importe jugado, y la conocida pedrea, con premios de 1.000 euros a la serie y 100 euros por décimo.

