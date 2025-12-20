¿Madrid, un refugio para nómadas digitales?: la capital es el segundo destino preferido por los extracomunitarios para teletrabajar en España

Entre diáfanos coworkings, cafés de especialidad y modernos establecimientos del centro, la figura del nómada digital forma ya parte del paisaje habitual de Madrid. La capital es, junto a Valencia y Barcelona, uno de los destinos nacionales preferidos por los extranjeros que trabajan de forma remota, la mayoría para empresas tecnológicas. Un fenómeno que se ha disparado desde la pandemia y sigue creciendo año tras año, tal y como reflejan los datos y la mera observación cotidiana, aunque no resulta sencillo de medir con precisión.

Y es que el término nómada digital engloba de forma algo laxa e indefinida a distintas realidades. Las estadísticas oficiales recogen los visados de residencia para teletrabajo, que es como se denomina oficialmente a esta figura. Creada en 2023 en el marco de la 'Ley de Startups' para fomentar la llegada a España de trabajadores de alto poder adquisitivo, hasta finales de 2024 se han concedido un total de 29.248 permisos en el conjunto de España, según los últimos datos publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).

En estos dos años, Madrid ha sumado 5.112 teletrabajadores extranjeros, poco más de un 17% del total. Es el segundo destino más demandado, seguido de cerca por Valencia (4.076 en el mismo periodo) y ampliamente superada por Barcelona, epicentro nacional de los nómadas digitales. La capital catalana se lleva a uno de cada tres extranjeros que vienen a España para trabajar a distancia y ya suma 9.743 visados, cerca del doble que la madrileña.

No obstante, estos datos no ofrecen la panorámica completa. Las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogen a los extranjeros extracomunitarios que requieren permiso de residencia para poder trabajar en el país, dejando fuera a los ciudadanos europeos con libertad de movimiento y residencia. Pese a no estar cuantificados, también forman parte de la heterogénea población de 'nómadas digitales' asentados en Madrid y el resto de ciudades españolas.

En el caso de los primeros, la mayoría de los nómadas digitales extracomunitarios procede de Estados Unidos, América Latina y, en menor medida, de Asia. Entre unos y otros representan uno de los grupos con mayor poder adquisitivo de la capital. Y es que, entre los requisitos del visado de teletrabajo, figura el de demostrar ingresos propios mensuales de, como mínimo, el 200% del salario mínimo interprofesional (aproximadamente 2.600 euros).

Este permiso está dirigido a personas extranjeras con título universitario, formación profesional o estudios en escuelas de negocio de “reconocido prestigio”, así como a quienes acrediten al menos tres años de experiencia profesional. Inicialmente, tiene una vigencia de un año, pero es posible ampliar la estancia hasta un máximo de cinco años mediante la solicitud de una autorización de residencia. Asimismo, también permite a los trabajadores trasladarse junto a su cónyuge, pareja de hecho e hijos.

Más allá de esta cantidad base que impone el Ministerio, Nomad List - una de las plataformas más usadas en todo el mundo por los nómadas digitales porque ofrece información relevante como el coste de vida, la calidad de internet, el clima o la seguridad-, señala que el dinero necesario para vivir en Madrid como trabajador remoto en 4.334 euros al mes. La web sitúa a la capital española en el puesto 233 del ranking mundial, con la seguridad y la satisfacción como grandes aspectos positivos, lastrados por estar entre las más caras para vivir nivel global.