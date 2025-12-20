OCIO NOCTURNO
Madrid autoriza seis macrofiestas de Nochevieja con un aforo total cercano a 4.550 personas en polideportivos municipales
La cita con mayor capacidad será la de San Agustín de Guadalix, con un máximo de 1.100 asistentes
La Comunidad de Madrid ha autorizado seis macrofiestas de Nochevieja en la región, con un aforo total máximo de 4.549 personas, según la información de la que dispone la Dirección General de Seguridad.
Los eventos tendrán lugar en los polideportivos municipales de Ajalvir, Griñón, San Martín de Valdeiglesias, San Agustín de Guadalix, Guadalix de la Sierra y Cobeña, donde se prevé la concentración de público para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026.
Seis macrofiestas autorizadas y un evento aún pendiente
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior consultadas por Europa Press han indicado que sigue pendiente la autorización de la fiesta prevista en Colmenar Viejo, ya que todavía se espera que el Ayuntamiento envíe parte de la documentación requerida.
Aforos: de 500 a 1.100 asistentes
La capacidad autorizada varía según el municipio. Las fiestas previstas en Ajalvir, San Martín de Valdeiglesias y Guadalix de la Sierra podrán reunir hasta 500 personas cada una. En Cobeña, el aforo máximo autorizado se sitúa en 950 asistentes, mientras que en Griñón podrá alcanzar las 999 personas.
La macrofiesta con mayor capacidad será la organizada por el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, con un máximo de 1.100 asistentes en el polideportivo municipal.
Qué fiestas debe autorizar la Comunidad de Madrid
El Gobierno regional se limita a autorizar o denegar aquellos eventos que se quieran celebrar en espacios sin la licencia adecuada. En cambio, las macrofiestas organizadas en recintos que ya disponen de licencia no tienen que solicitar aprobación de la Comunidad de Madrid, según la información consultada por Europa Press.
- La lucha de los vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos contra una macroplanta de biogás: 'No es el lugar adecuado
- Almeida no derribará el scalextric de Vallecas, pero sí 'regenerará' el entorno
- Pastelería Mallorca se queda con Hontanares y prepara su desembarco en el centro de Madrid: 'Han querido que sigamos nosotros
- El pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha, con el baúl perdido de Santa Teresa, y que es ideal para una escapada en Navidad
- La sorprendente predicción de la AEMET: la nieve podría llegar a Madrid antes de tiempo
- El final de la banda que seducía y drogaba a gays en bares de Chueca: nueve víctimas, un coma, dos infartos y un asesinato
- Una posible nueva vida para los pabellones olvidados de la Casa de Campo
- Polémica en El Escorial por el estado de salud de los renos de la cabalgata de Papá Noel: 'Claramente va en contra de su naturaleza