Madrid autoriza seis macrofiestas de Nochevieja con un aforo total cercano a 4.550 personas en polideportivos municipales

La Comunidad de Madrid ha autorizado seis macrofiestas de Nochevieja en la región, con un aforo total máximo de 4.549 personas, según la información de la que dispone la Dirección General de Seguridad.

Los eventos tendrán lugar en los polideportivos municipales de Ajalvir, Griñón, San Martín de Valdeiglesias, San Agustín de Guadalix, Guadalix de la Sierra y Cobeña, donde se prevé la concentración de público para despedir 2025 y dar la bienvenida a 2026.

Seis macrofiestas autorizadas y un evento aún pendiente

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior consultadas por Europa Press han indicado que sigue pendiente la autorización de la fiesta prevista en Colmenar Viejo, ya que todavía se espera que el Ayuntamiento envíe parte de la documentación requerida.

Aforos: de 500 a 1.100 asistentes

La capacidad autorizada varía según el municipio. Las fiestas previstas en Ajalvir, San Martín de Valdeiglesias y Guadalix de la Sierra podrán reunir hasta 500 personas cada una. En Cobeña, el aforo máximo autorizado se sitúa en 950 asistentes, mientras que en Griñón podrá alcanzar las 999 personas.

La macrofiesta con mayor capacidad será la organizada por el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, con un máximo de 1.100 asistentes en el polideportivo municipal.

Qué fiestas debe autorizar la Comunidad de Madrid

El Gobierno regional se limita a autorizar o denegar aquellos eventos que se quieran celebrar en espacios sin la licencia adecuada. En cambio, las macrofiestas organizadas en recintos que ya disponen de licencia no tienen que solicitar aprobación de la Comunidad de Madrid, según la información consultada por Europa Press.