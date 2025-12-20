¿Cuánto se gastan en décimos de Lotería de Navidad los madrileños? La cifra que no esperabas

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos que más público recoge a lo largo del año. Muchos son los que deciden comprar un décimo de lotería, o compartirlo, con la ilusión de hacerse con uno de los grandes premios que se reparten cada 22 de diciembre. Una tradición que en España lleva arraigada muchos años.

Según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado, se estima que cada madrileño gaste 85,19€ en comprar décimos de Lotería de Navidad, más que la media nacional que se posiciona en 76,08€. La Comunidad de Madrid es la región con más volumen de lotería consignada, un total de 596.456.600€. Además, en la ciudad de Madrid se encuentran ubicadas algunas de las administraciones más conocidas del país. Doña Manolita vende millones de décimos cada año y es una de las que más premios reparten el día de la Lotería de Navidad.

Premios que se reparten en la Lotería de Navidad

El 22 de diciembre de 2025 se repartirán desde el Teatro Real de Madrid un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado, cuando se repartieron 2.702 millones.

Este año se ha puesto a la venta 198 millones de décimos de lotería, por lo que la emisión está formada de 198 series, cinco más que en 2024, de 100.000 números cada una de ellas. Con ello, asciende a 3.960 millones de euros. El 70% se destinará a los premios, por lo que este año el Sorteo de Navidad repartirá 70 millones más, un total de 2.772 millones de euros.

El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros por serie y el tercero se sitúa en 500.000 euros por serie. También destacan dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie).