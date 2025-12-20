ACCESIBILIDAD
La estación de metro de Avenida de América ya es accesible para personas con movilidad reducida
La actuación en Avenida de América se enmarca en el II Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro de Madrid
EP
La estación de metro de Avenida de América es accesible desde este sábado para personas con movilidad reducida tras la realización de obras de implantación de ascensores y creación de itinerarios sin barreras por parte de Metro de Madrid.
Según ha informado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en un comunicado, a partir de este sábado entran en funcionamiento buena parte de los 10 ascensores instalados en la estación que permitirán conectar mediante itinerarios accesibles las cuatro líneas (4, 6, 7 y 9) que confluyen en esta macroinfraestructura con la superficie, a través del intercambiador de Avenida de América.
Los dos ascensores que dan acceso directo a la calle María de Molina no estarán listos hasta el próximo mes de enero, ya que se encuentran en la última fase de trabajos, por lo que los viajeros con movilidad reducida tendrán que hacer uso por el momento de los elevadores del intercambiador.
Las obras de accesibilidad de Avenida de América han sido unas de las de mayor envergadura llevadas a cabo por Metro de Madrid, dada la dimensión de esta macroestación, con cuatro líneas en confluencia y conexión con un intercambiador multimodal de transporte.
La actuación en Avenida de América se enmarca en el II Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro de Madrid, en el que la compañía ha contado con el asesoramiento y la experiencia del CERMI Comunidad de Madrid.
