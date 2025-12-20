¿Dónde se celebra este año el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad? Este es el emblemático sitio de Madrid que acogerá la cita

Madrid vuelve convertirse en un lugar lleno de magia con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, una cita que cada 22 de diciembre dispara la ilusión de miles de personas que siguen con atención el transcurso del sorteo a través de los televisores de sus casas.

Eso sí, también hay valientes bien abrigados que hacen cola desde bien temprano para vivir la experiencia en primera persona desde la mismísima sede de la lotería. Y es que, si bien algunos no conocen el emblemático edifico donde se celebra el sorteo, otros lo tienen más que estudiado.

El escenario no es una administración concreta ni un plató improvisado, sino uno de los edificios más conocidos del centro de la capital y que, por tradición, retransmisión y logística, se ha convertido en la 'casa' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

¿Dónde se celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad?

El Sorteo de la Lotería de Navidad se celebra en el Teatro Real de Madrid, que vuelve a acoger el evento este 22 de diciembre. Si quieres ser uno de los afortunados que viva en primera persona cómo los niños de San Ildefonso reparten 2.772 millones de euros en premios, tienes que tener en cuenta varias cosas.

Ir de público al sorteo de Navidad es un plan que cada año seduce a miles de personas, pero solo unos pocos consiguen el acceso al patio de butacas. En total, solo 600 personas podrán entrar en el Teatro Real de Madrid.

No hay venta de entradas ni reservas, ya que el acceso es gratuito y se realiza por orden de llegada. Los interesados sólo deben presentarse en la taquilla con el DNI. Las puertas se abren a las 8:00 horas, pero hay quien asegura que, si no se llega a la cola del Teatro Real antes de las 4:00 de la madrugada, no se podrá conseguir una entrada.

¿Cómo llegar al Teatro Real?

El Teatro Real está en la Plaza Isabel II, en pleno corazón de Madrid. Lo mejor para llegar a esta zona es usar la línea 2 o 5 de Metro de Madrid y bajar en Ópera. También cabe la opción de usar las líneas 1, 2 y 3 y bajar en Sol. Por otro lado, los autobuses más convenientes para llegar al Teatro Real son los siguientes: