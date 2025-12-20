Lo que debes tener en cuenta si quieres asistir de público al sorteo de la Lotería de Navidad 2025: esta es la mejor hora para llegar y asegurarte una butaca

Como marca la tradición, el 22 de diciembre se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad. Es uno de los acontecimientos más seguidos del año en España, donde millones de personas permanecen pendientes de los números que cantan los niños de San Ildefonso con la esperanza de escuchar el suyo.

Y es que la mayoría de los ciudadanos hace vida con la televisión de fondo por si, de repente, les pudiera cambiar la vida de un momento a otro. Eso sí, mientras hay personas que se conforman con ver el sorteo a través de una pantalla, otras muchas optan por vivirlo en primera persona desde el Teatro Real.

El sorteo de la Lotería de Navidad vuelve y, en esta ocasión, repartirá un total de 2.772 millones de euros entre distintos premios. Uno de ellos es El Gordo, que premiará con cuatro millones de euros a dividir entre los décimos. Desde el escenario del Teatro Real, serán los niños de San Ildefonso los encargados de anunciar los números ganadores.

Y es que para muchos ver a los niños entonar los números forma parte de la experiencia navideña. Lo mejor, es que cualquier persona puede acudir de público para observar y disfrutar del sorteo, lo único que hay que tener en cuenta es que los sitios se asignan por orden de llegada.

¿Cómo puedo asistir de público a la Lotería de Navidad?

A partir de las 08:00 horas se abren las puertas del Teatro Real de Madrid para que el público pueda empezar a entrar hasta completar las 600 butacas de aforo. Todos los que consigan avanzar hasta las taquillas podrán ver el sorteo de forma privilegiada pero, quienes han acudido alguna vez, ya avisan que para conseguir una butaca se debe acudir con una antelación mínima de tres horas. Una vez en taquilla, los asistentes solo tendrán que presentar el DNI para poder disfrutar del evento en directo.

¿Cómo se llega al Teatro Real?

Si vienes de fuera de Madrid pero quieres vivir la experiencia de disfrutar del sorteo de Lotería de Navidad desde las entrañas del Teatro Real, tan solo debes usar el transporte público. Llegar al Teatro Real es relativamente sencillo: se encuentra en la Plaza Isabel II, junto a la Plaza de Oriente y muy cerca de la Puerta del Sol. Lo más práctico es acudir desde Ópera (línea 2 y 5) o Sol (línea 1, 2 y 3), que te dejarán a pocos pasos de la localización. Si lo prefieres, también puedes montarte en los autobuses 75, 147, 148 o SE712.