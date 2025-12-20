Las bibliotecas públicas madrileñas acogerán talleres y espectáculos infantiles estas navidades

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un programa de talleres gratuitos para menores y espectáculos familiares de magia, teatro y música en sus bibliotecas públicas con el objetivo de favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares de Navidad.

Según ha manifestado el Gobierno regional en un comunicado, estas actividades permitirán a los más jóvenes iniciarse en disciplinas como la lectura, el cine, la ciencia, el arte, la tecnología o la ilustración, fomentando el aprendizaje creativo a través de la diversión.

Cada taller se desarrollará en dos sesiones consecutivas, para asegurar que los participantes puedan completar sus proyectos y disfrutar de una experiencia más completa.

Entre las acciones más destacadas, Navidades del Mundo en la Biblioteca José Acuña (Moncloa- Aravaca), donde los más pequeños descubrirán cómo se celebra la Navidad en diferentes países y culturas; Juguetes con historia en la Luis Rosales (Carabanchel), un viaje por la historia de los juguetes tradicionales; y El maletín encantado en la José Luis Sampedro (Chamberí), una experiencia "llena de sorpresas y creatividad".

Para los amantes del arte y la creación visual, Navidad gráfica en la Biblioteca Elena Fortún (Retiro); Navidad Stop-Motion en la María Moliner (Villaverde), para el aprendizaje de técnicas de animación; y Navidades a todo color en la Javier Marías (Moratalaz).

Por otro lado, se podrá participar en 20.000 leguas de viaje espacial en la Biblioteca Luis Martín-Santos (Villa de Vallecas); Escape Room literario en la Miguel Hernández (Puente de Vallecas), que combina literatura y enigmas; y Exploradores del tiempo: descifrando el pasado en la Antonio Mingote (Latina).

La ciencia y la tecnología también tienen su espacio con Navilab en la Biblioteca José Hierro (Usera), donde se realizarán experimentos científicos navideños, y Tecno Navidad en la Pedro Salinas (Centro). Destaca, asimismo, Paseando con violines, un campamento inclusivo en la Rafael Alberti (Fuencarral-El Pardo), que combina música y valores de inclusión social.

Magia, títeres y música

Como complemento a los talleres, el público podrá asistir a una amplia oferta de espectáculos gratuitos. Entre ellos, las funciones de magia Jacky: una historia de piratas (María Moliner), Magia vs Ciencia (José Luis Sampedro) y Piedra, papel o tijera (José Acuña). Los títeres también tendrán presencia con Cleo y el mar (Javier Marías) y Alas, teatrillo de sombras (Luis Rosales).

La música llegará con cinco propuestas que recorrerán distintos géneros, como el Coro Vox Aurea (Luis Martín-Santos) o Encuentro de épocas: tango y jazz (Miguel Hernández). El teatro estará presente, con Cóctel de risas, en la Biblioteca Elena Fortún.

Toda la información sobre Bibliotecas en Navidad 2025 y el proceso de inscripción puede consultarse en el Portal del Lector.