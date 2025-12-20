Ayuso distingue a Dani Martín tras llenar diez conciertos y convertirse en el primer artista residente del Movistar Arena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado un reconocimiento al cantante Dani Martín después de que el artista haya completado diez conciertos consecutivos en el Movistar Arena con todas las entradas agotadas meses antes de su celebración.

El músico, nacido en Alcobendas, ha actuado viernes y sábados durante cinco semanas, con 16.000 espectadores en cada cita, lo que le convierte en el primer artista residente en este recinto madrileño.

El homenaje ha consistido en un vinilo en forma de disco de color rojo y las estrellas de la bandera de la Comunidad de Madrid, según han informado fuentes del Gobierno regional. Con esta última fecha, Dani Martín cierra esta etapa de su gira 25 p*t*s años, que comenzó el pasado 14 de noviembre.

Díaz Ayuso entrega un reconocimiento al cantante Dani Martín. / Comunidad de Madrid

El Movistar Arena ha sido proclamado esta misma semana segundo recinto del mundo por actividad, con 158 eventos musicales celebrados en lo que va de año y una previsión de 230 eventos en total antes de finalizar 2024, incluidos los deportivos. Además, el pabellón superará los dos millones de asistentes, de los que 1,8 millones han acudido a conciertos.

Dani Martín saltó a la fama a principios de los 2000 como vocalista de El Canto del Loco y, tras la disolución de la banda, consolidó su carrera en solitario con discos como Pequeño, Grandes éxitos y pequeños desastres o No, no vuelve.