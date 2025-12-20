Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet activa el nivel amarillo por nevadas de hasta 10 centímetros el domingo en la Sierra de Madrid

La Comunidad activa la Situación 0 de su Plan de Inclemencias Invernales

Archivo - Puerto de Cotos, a 13 de diciembre de 2024, Madrid (España).

Archivo - Puerto de Cotos, a 13 de diciembre de 2024, Madrid (España). / Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

EP

Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo de cara al domingo ante la previsión de nevadas en la zona de la Sierra, con acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor.

En concreto, el aviso estará activo desde la medianoche y hasta las 20 horas del domingo ante la previsión de acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 10 centímetros, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.

Las acumulaciones se esperan en zonas situadas a partir de los 1.100 o 1.200 metros de altitud, según ha precisado el servicio meteorológico.

Por su parte, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado de que, a partir de las 22 horas, activará la situación operativa 0 de su Plan de Inclemencias Invernales ante la previsión de nevadas notificada por la Aemet.

Este nivel operativo corresponde a predicciones meteorológicas que, en caso de una evolución desfavorable, podrían provocar la declaración de niveles de gravedad superiores, según ha indicado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

Desde la ASEM112 han incidido en que han trasladado toda esta información a los Ayuntamientos, Organismos y Dirección afectados.

