El vidente Rappel predice el municipio madrileño en el que caerán varios premios de la Lotería de Navidad

Se acerca uno de los días más especiales del año, el sorteo de Lotería de Navidad. Este lunes 22 de diciembre todas las miradas estarán puestas en los niños del Colegio de San Ildefonso, que serán los encargados de traer la suerte un año más. Aunque no es tarea sencilla. Se estima que la probabilidad de que toque el Gordo es del 0,001 % y que tu décimo sea premiado un 15 %. Una cosa que tampoco se pierde en estas fechas es la consulta a un vidente en estas fechas tan señaladas.

En esta tesitura, varios puntos de venta oficial como la administración Loterías Pepito Herranz, ubicada en San Lorenzo de El Escorial, han experimentado un notable aumento en la actividad, provocado por una corriente incesante de personas que han acudido en busca de la suerte a raíz de la predicción de un vidente.

La predicción de Rappel

Estas últimas semanas de carreras por hacerse con un décimo de lotería, San Lorenzo de El Escorial se ha visto afectado a causa de un contenido viral en redes sociales en los que el vidente Rappel pronostica que varios de los premios importantes del sorteo del 22 de diciembre caigan en el municipio madrileño. El mensaje ha corrido como la pólvora en Instagram o TikTok, de forma que ha despertado un interés colectivo y muchos han decidido acercarse a la localidad situada al norte de Madrid para hacerse con uno de sus décimos.

Ante la llegada de visitantes, las administraciones han recomendado el proceso de venta online para evitar así aglomeraciones y colas. La principal diferencia respecto a otras predicciones puntuales llegada esta época del año es la insistencia en que no se trataría de un único premio, sino que podrían caer varios de ellos. Esto ha provocado un efecto llamada, generando un repunte en la compra de décimos en la localidad.

Las consultas a los puntos de venta oficiales de San Lorenzo de El Escorial han aumentado. También cobran especial protagonismo la búsqueda de números y combinaciones concretas. El sorteo del día 22 de diciembre sacará de dudas a todos los curiosos, mientras la expectación no cesa a falta de tan solo unos días para la celebración del sorteo.