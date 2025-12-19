SUCESO EN MADRID
Un trailer cargado de coches se queda atrapado en el túnel de Bailén
La Policía Municipal regula el tráfico en la zona a la entrada al túnel desde la calle Ferraz
Los Bomberos de Madrid se encuentran trabajando para liberar y retirar un tráiler cargado de coches que ha quedado atrapado en el túnel de Bailén, en el distrito de Centro.
El vehículo ha quedado atrapado en un punto del túnel en el que el gálibo permitido es de 3,85 metros, el cual superaba por los coches que transportaba, según ha informado Emergencias Madrid.
El incidente se ha saldado sin heridos, pero ha obligado a la Policía Municipal de Madrid a cortar al tráfico la entrada al túnel desde la calle Ferraz.
