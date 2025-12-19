Los suicidios descienden en Madrid casi el doble que la media nacional hasta la segunda menor tasa del país

El número de suicidios en la Comunidad de Madrid cayó un 11 % en 2024, al pasar de los 418 de 2023 a 372, según los datos definitivos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es casi el doble que el 6,2 % de descenso en el conjunto de España, donde bajaron de 4.116 a 3.846. Con estas cifras, Madrid se sitúa en la segunda tasa más baja de todo el país, con 5,27 suicidios por cada 100.000 habitantes. Por debajo solo quedó La Rioja, con 5,22. En el extremo contrario, Asturias registró la tasa más elevada: 11,75.

La mayoría de muertes por suicidio en el país se produjeron en hombres, que representaron el 73,4 % de los casos (2.902), con una tasa de 12,1 por 100.000 frente a 4,2 (1.051) en mujeres. Para el Ministerio de Sanidad, esta tendencia exige la incorporación de estrategias con perspectiva de género que combatan los obstáculos para la expresión emocional y la petición de ayuda entre los hombres, y respondan a la vulnerabilidad y necesidades específicas de las mujeres.

Según los datos del INE, las tasas más altas se concentran en hombres de 85 años o más. Entre los 85 a 89 años el riesgo superó los 40,2 por cada 100.000 habitantes, cinco veces la media nacional y superior al dato de 2023 (36,7), lo que evidencia el impacto de la vulnerabilidad asociada a aislamiento, enfermedad crónica y pérdida de redes de apoyo. El total de fallecimientos en menores de 30 años también disminuyó, desde los 364 suicidios en 2023 a los 344 en 2024. Sin embargo, las muertes entre menores de 20 años aumentaron, pasando de 76 a 90.

Condiciones "socioeconómicas"

Para el Ministerio de Sanidad, pese a la tendencia descendente observada, el suicidio continúa siendo una "cuestión prioritaria en el ámbito de la salud pública". Y destaca las condiciones socioeconómicas entre los factores determinantes en el riesgo suicida. En concreto, apunta que la falta de ingresos suficientes, la precariedad laboral y la inseguridad económica generan un contexto de vulnerabilidad que limita la capacidad de cubrir necesidades básicas y planificar el futuro. La incertidumbre sobre el empleo, la ausencia de oportunidades y la presión económica sostenida incrementan la sensación de falta de control sobre la propia vida.

En el año 2024 se produjeron en España 436.118 defunciones y en Madrid 49.408, cifras prácticamente idénticas a las del año anterior. La tasa bruta de mortalidad se situó en 888,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes. La tasa masculina fue de 914,2 fallecidos por cada 100.000 hombres y la femenina de 863,4 por cada 100.000 mujeres.

El 95,8% de las defunciones fueron por causas naturales y el 4,2 % por causas externas. Los tumores se situaron como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6 % del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26,1 %). Respecto al año anterior, los fallecimientos por tumores se mantuvieron, mientras que los de enfermedades del sistema circulatorio bajaron un 2,4 %. Este descenso implicó que la tasa de muerte por tumores (236,4 por 100.000 habitantes) fuera superior a la de las enfermedades del sistema circulatorio (231,8).

En Madrid también se repitieron tumores y sistema circulatorio como principales causas de muerte. Seguidos de enfermedades del sistema respiratorio, de enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos, y de enfermedades del sistema digestivo.

Sin embargo, por patologías concretas, las enfermedades con mayor número de fallecimientos fueron las isquémicas del corazón, seguidas del cáncer de bronquios y pulmón, tanto en Madrid como en el conjunto de España. Sin embargo, la tercera posición en la región la ocupó la demencia y el cuarto las enfermedades cardiovasculares, justo a la inversa que en global del país.