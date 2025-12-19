Seguridad Social da la bienvenida a la Navidad en Fuenlabrada con un concierto gratuito este viernes

El veterano grupo Seguridad Social dará la bienvenida a la Navidad en la localidad madrileña de Fuenlabrada con un concierto gratuito este viernes en la Plaza de la Constitución, que además acogerá durante todas las fiestas diferentes espectáculos y actividades para todos los gustos y edades.

Tras 40 años de éxitos, con un balance de 20 álbumes editados, 50 singles y maxis, Seguridad Social regresa a Fuenlabrada tras haber viajado no solo por España sino también por toda Europa, Reino Unido, EEUU y Latinoamérica, siendo garantía del mejor directo de rock español con más de 60 conciertos anuales.

El concierto, que será completamente gratuito, arrancará este viernes a las 19.00 horas en la Plaza de la Constitución, escenario que también acogerá este sábado la actuación Gospel Christmas con Black Light Gospel Choir, con villancicos clásicos y modernos a ritmo de gospel.

También este fin de semana regresa la música a iglesia de San Esteban, que acogerá el sábado la actuación de Celia Ortega y su espectáculo flamenco Una Voz, un Alma; y el domingo la Coral de la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado con Armonías Navideñas desde el retablo de la iglesia San Esteban.

Más planes navideños

Para los adolescentes y jóvenes, el sábado tendrá lugar, a partir de las 18:00 horas, la Fiesta Fuenlactívate Navidad en el Espacio Joven La Plaza, una actividad gratuita para chicos y chicas entre 14 y 17 años donde, a ritmo de la música de dj, habrá juegos, actividades y concursos de jerséis navideños.

También el sábado tendrá lugar la ya tradicional Marcha Quemapolvorones, una cita lúdica y no competitiva que comenzará a las 12:00 horas en la plaza de España y recorrerá diversas calles para finalizar con una fiesta familiar en la plaza de la Constitución.

Otra cita ineludible en estas fechas es el ballet El Cascanueces, que como cada año llega al teatro Tomás y Valiente, en esta ocasión de la mano de la compañía Jac Ballet. Una producción con magníficos diseños de época, que se mantiene fiel al espíritu del ballet festivo, combinando la emoción del cuento de hadas con un baile espectacular.

Belenes vivientes, teatro infantil, festivales navideños, desfiles de coches clásicos, una marcha canina, talleres infantiles, y un largo etcétera completan las actividades del fin de semana.