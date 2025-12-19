La Policía detiene 28 personas por más de 80 ciberestafas en la Comunidad de Madrid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas en la Comunidad de Madrid en el marco de un amplio operativo contra las ciberestafas y otros delitos cometidos mediante el uso de tecnologías de la información. Las actuaciones policiales, desarrolladas durante los meses de noviembre y diciembre, han permitido esclarecer más de 80 hechos delictivos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Entre las investigaciones destaca un fraude informático del tipo business email compromise (BEC), una de las modalidades más frecuentes dirigidas a empresas. En este caso, los delincuentes causaron un perjuicio patrimonial cercano a los 120.000 euros tras interceptar comunicaciones por correo electrónico entre dos compañías y manipular una factura para modificar el número de cuenta bancaria de destino del pago. Por estos hechos, en la primera semana de noviembre fueron detenidas cuatro personas, a las que se les imputan delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Suplantación de entidades bancarias

La Policía Nacional ha resuelto además 34 delitos de estafa cometidos mediante suplantación telefónica de entidades bancarias. En noviembre se desarticuló el grupo criminal responsable con la detención de tres varones y una mujer. Durante la entrada y registro en el domicilio del considerado cabecilla se localizó el teléfono móvil desde el que se habrían cometido la mayoría de las estafas, así como diverso material informático y más de dos kilos y medio de hachís.

A los cuatro arrestados se les imputan delitos de estafa continuada agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil, amenazas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

Repostajes fraudulentos y "mulas" financieras

Otra de las investigaciones permitió esclarecer estafas mediante repostajes fraudulentos en vehículos particulares, realizados con códigos QR obtenidos de forma ilícita a través de una aplicación vinculada a tarjetas bancarias de una empresa. En este caso fueron detenidas cinco personas como presuntas responsables de delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal.

Asimismo, en noviembre se desarticuló una organización que utilizaba "mulas" financieras para estafar más de 70.000 euros. Los integrantes aportaban paquetes de identidad a entidades bancarias y abrían cuentas con nóminas falsas para simular solvencia económica. Con estas cuentas obtenían tarjetas de crédito que eran utilizadas para compras y apuestas en casinos. En los registros se intervinieron dispositivos informáticos, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, un arma de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y sustancias estupefacientes. Once personas fueron detenidas, incluidos los cabecillas.

Smishing y fraudes mediante banca online

Los agentes también resolvieron una estafa cometida mediante smishing, consistente en el envío de mensajes de texto que suplantan a entidades bancarias. Tras obtener códigos de la víctima, los autores realizaron 12 transacciones fraudulentas por un importe superior a los 6.000 euros. En noviembre fue detenida una persona como presunta receptora de las transferencias.

En otra actuación, se esclareció el hurto de un teléfono móvil y su posterior uso fraudulento para realizar operaciones de banca online, con un perjuicio económico de 21.000 euros. En diciembre fue detenida una persona como presunta responsable de delitos de hurto, estafa y pertenencia a grupo criminal.

Apertura fraudulenta de cuentas bancarias

La Policía Nacional ha identificado además una estructura criminal dedicada a la apertura de cuentas bancarias y contratación de líneas telefónicas a nombre de terceros, utilizadas en estafas del tipo "man in the middle". Estas pesquisas han permitido esclarecer 38 hechos delictivos con un perjuicio cercano a los 300.000 euros, además de un fraude a una empresa alemana por valor de 155.000 euros.

Tras una primera fase en marzo de 2025, en diciembre se practicó una entrada y registro en el domicilio de una quinta persona, residente en Madrid, considerada responsable de la red de blanqueo de capitales. Una persona fue detenida como presunta autora de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.