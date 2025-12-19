Polémica en Alcorcón: PP y Vox abandonan el Pleno mientras se aprueba la reducción de la tasa de residuos

El Ayuntamiento de Alcorcón ha aprobado un "reajuste a la baja de la tasa de recogida de residuos para 2026" en un Pleno municipal polémico, marcado por el abandono de los grupos de la oposición, PP y Vox, antes de la votación.

El Gobierno local, compuesto por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid, incorporó "propuestas de vecinos, asociaciones y empresarios" antes de dar luz verde a las modificaciones en la ordenanza fiscal de residuos, vigente desde 2025. Entre los cambios más destacados, se incluye la "reducción casi a la mitad de la cuota para chalés y viviendas unifamiliares" y un "reajuste de la tasa para comercios", beneficiando especialmente a los que generan menos residuos.

Reducción de la tasa y beneficiarios

Según la alcaldesa Candelaria Testa (PSOE), "la mayoría de las viviendas pagan actualmente 115 euros anuales, menos de 10 euros al mes, mientras que las viviendas unifamiliares abonaban un importe superior, que ahora se verá significativamente reducido. La tasa de residuos seguirá bajando en 2026 gracias a la incorporación de propuestas e inquietudes de vecinos y del tejido social, con un enfoque de escucha activa. Destaco también la colaboración de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Alcorcón (AEPA) en la elaboración de estas medidas".

Polémica y abandono de la oposición

PP y Vox decidieron "abandonar la sesión plenaria" antes de la votación, denunciando supuestas irregularidades y la vulneración del "Reglamento Orgánico Municipal". En un comunicado, el PP calificó la sesión de "mera escenificación del rodillo socialista", acusando al gobierno de eliminar cualquier posibilidad de debate y control.

La alcaldesa negó estas acusaciones y calificó el abandono como "irresponsable y premeditado", destacando que la sesión contó con "toda la documentación y garantías legales" y que "los y las vecinas de Alcorcón son quienes pagan los salarios de los representantes municipales, y su asistencia al Pleno es una función básica que la oposición ha eludido".

A pesar de la polémica, el Gobierno local aseguró que "seguirá implementando medidas para la ciudadanía", manteniendo un enfoque de "gestión activa y diálogo con vecinos, asociaciones y empresas" para mejorar los servicios en Alcorcón.