Operación salida en la Comunidad de Madrid, en directo: más de 4 millones y medio de desplazamientos

El dispositivo especial de Navidad se extiende desde este viernes hasta el próximo día de Reyes, 6 de enero

Retenciones de tráfico en la carretera A-6 en la salida de Madrid.

Retenciones de tráfico en la carretera A-6 en la salida de Madrid. / Europa Press/ Jesús Hellín

Paula Correa

Madrid

La Dirección General de Tráfico activa este viernes, a partir de las 15:00 horas, un dispositivo especial de Navidad para las carreteras españolas. En la Comunidad de Madrid, se prevén alrededor de 4,59 millones de desplazamientos hasta el próximo día de Reyes, 6 de enero.

Siga en directo todo lo que ocurra durante la operación salida de Navidad.

