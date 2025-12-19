Operación salida en la Comunidad de Madrid, en directo: más de 4 millones y medio de desplazamientos

La Dirección General de Tráfico activa este viernes, a partir de las 15:00 horas, un dispositivo especial de Navidad para las carreteras españolas. En la Comunidad de Madrid, se prevén alrededor de 4,59 millones de desplazamientos hasta el próximo día de Reyes, 6 de enero.

Siga en directo todo lo que ocurra durante la operación salida de Navidad.

Más de 4 millones y medio de desplazamientos solo en la Comunidad de Madrid El departamento que dirige Pere Navarro prevé durante las fiestas navideñas 22,4 millones de desplazamientos en toda España. En la Comunidad de Madrid, serán 4,59 millones los desplazamientos durante las dos semanas y media que dura el dispositivo.