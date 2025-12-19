La Navidad más nostálgica llega a Colmenar Viejo con una muestra de 100 Nancy

La Casa de la Juventud de Colmenar Viejo acogerá desde este viernes y hasta el 3 de enero la exposición Nancy, la muñeca que nos hizo soñar, una muestra que reunirá alrededor de 100 muñecas Nancy de colección, además de accesorios y complementos.

El concejal de Familia, Mayores, Juventud e Infancia, Enrique Navarro, ha señalado que se trata de una propuesta "intergeneracional" que permitirá "revivir recuerdos de la infancia" y acercar a los más jóvenes las muñecas con las que jugaron sus padres.

La iniciativa incluirá también un sorteo de dos muñecas Nancy entre los asistentes que envíen una fotografía con su modelo favorito al correo juventud@colmenarviejo.com. La entrada será gratuita, según ha informado este martes el Ayuntamiento en un comunicado.

La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.15 a 19.45 horas. Los sábados, abrirá de 17.15 a 19.45 horas.