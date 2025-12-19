Cuatro Gordos en 40 años: el municipio más afortunado de Madrid fuera de la capital

El 22 de diciembre se acerca y con él uno de los momentos más esperados del año en España: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. A medida que avanza diciembre, las administraciones de lotería de todo el país comienzan a registrar largas colas de personas que buscan su décimo con la esperanza de que esté premiado con El Gordo, el mayor premio del sorteo. Más allá del componente económico, la Lotería de Navidad es una tradición profundamente arraigada que cada año moviliza a millones de ciudadanos y genera una ilusión colectiva difícil de igualar.

En la Comunidad de Madrid, históricamente una de las regiones más premiadas debido al enorme volumen de décimos vendidos, hay un municipio que destaca de forma clara por encima del resto: Torrejón de Ardoz. Situada al este de la capital, esta localidad madrileña se ha convertido en un auténtico imán para la suerte, al haber sido agraciada con El Gordo de la Lotería de Navidad en cuatro ocasiones: en 1988, 2017, 2018 y 2022. Un registro excepcional que la sitúa como el municipio más premiado de la región después de la ciudad de Madrid.

Más ventas, más opciones de premio

La lógica estadística juega un papel clave en el reparto de los grandes premios. Madrid y Barcelona encabezan el ranking histórico de ciudades más agraciadas en la Lotería de Navidad, pero no por casualidad: son también las que más lotería venden. A mayor número de décimos distribuidos, mayores probabilidades de que alguno resulte premiado. En este contexto, Torrejón de Ardoz presenta una combinación muy particular de factores que explican su protagonismo en el sorteo.

Compradores de loteria en la administración de loterías ‘Doña Manolita’, a 22 de agosto de 2025, en Madrid / JESUS HELLIN | Europa Press

La localidad cuenta con una intensa actividad comercial durante todo el año, que se incrementa notablemente en las semanas previas al sorteo. Eventos como Mágicas Navidades, uno de los mayores espectáculos navideños de España, junto con la afluencia masiva a centros comerciales como Oasiz Madrid, Parque Corredor u OnPlaza, atraen a miles de visitantes. Muchos de ellos aprovechan su paso por el municipio para comprar décimos de la Lotería de Navidad, lo que dispara las ventas y, con ello, las probabilidades de premio.

La administración que marca la diferencia: La Campanilla

Entre todas las administraciones de lotería de Torrejón de Ardoz, hay una que sobresale especialmente: la Administración número 12, conocida como La Campanilla. Ubicada en el Centro Comercial Parque Corredor, este despacho de loterías ha sido protagonista directo de varios de los grandes hitos del municipio en el Sorteo de Navidad. En concreto, fue la encargada de vender El Gordo en 2017 y en 2022, repartiendo millones de euros entre vecinos y visitantes.

Además, su historia está íntimamente ligada al primer gran premio que llegó a Torrejón de Ardoz en 1988. Aunque entonces la familia regentaba otra administración distinta en el municipio, fue la madre de Julio García, actual responsable de La Campanilla, quien vendió prácticamente íntegro aquel histórico Gordo. Así lo explicó el propio García en declaraciones a Europa Press, subrayando la continuidad familiar en el mundo de la lotería.

Gracias a este recorrido, La Campanilla se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan comprar décimos "con historia". Aunque su fama no alcanza la de administraciones míticas como Doña Manolita, en el centro de Madrid, su ubicación estratégica dentro de uno de los mayores parques comerciales de la región y su repetido historial de premios la han consolidado como una de las administraciones más buscadas de la Comunidad de Madrid.

Torrejón de Ardoz, segundo municipio más premiado de Madrid

Si se analizan los datos históricos, Madrid capital lidera con diferencia el número de veces que ha repartido El Gordo, con 85 ocasiones hasta la edición de 2024. Sin embargo, más allá de la capital, Torrejón de Ardoz ocupa el segundo puesto, con cuatro Gordos en su haber. Le siguen otros municipios como Alcorcón, Leganés, Collado Villalba o Colmenar Viejo, todos ellos con dos premios.

El balance resulta aún más llamativo si se acota el análisis a los últimos 15 años: tres Gordos han caído en Torrejón de Ardoz en ese periodo, lo que refuerza su imagen de localidad especialmente afortunada. Este historial ha provocado un aumento notable en la venta de décimos año tras año, atrayendo tanto a vecinos como a compradores de otros municipios madrileños e incluso de fuera de la región.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 repartirá un total de 2.590 millones de euros entre los 185 millones de décimos emitidos. Cada décimo tiene un precio de 20 euros, aunque es habitual participar mediante participaciones o fracciones, en cuyo caso el premio se percibe de forma proporcional. En esta edición, más de 26 millones de décimos recibirán algún tipo de premio. La estructura de premios mantiene el esquema tradicional:

El Gordo : 4.000.000 de euros por serie (400.000 euros por décimo).

: 4.000.000 de euros por serie (400.000 euros por décimo). Segundo premio : 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo).

: 1.250.000 euros por serie (125.000 por décimo). Tercer premio : 500.000 euros por serie (50.000 por décimo).

: 500.000 euros por serie (50.000 por décimo). Cuartos premios : 200.000 euros por serie.

: 200.000 euros por serie. Quintos premios: 60.000 euros por serie.

A lo largo de la historia de la Lotería de Navidad, El Gordo ha caído al menos una vez en más de 380 poblaciones españolas. En la Comunidad de Madrid, además de la capital y Torrejón de Ardoz, numerosos municipios han sido agraciados en distintas categorías de premios en ediciones recientes, lo que demuestra la amplitud del reparto y la dimensión nacional del sorteo.