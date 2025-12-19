OCIO
Mercadillo navideño, un coro LGTBI y la 'rave' del Reina Sofía: los mejores planes para este fin de semana en Madrid
Como cada semana, la capital se llena de propuestas para exprimir el fin de semana antes de Navidad
Ya huele a vacaciones y este fin de semana viene cargado de planes para todos los gustos en Madrid: del clásico navideño del centro a música en directo, una instalación inmersiva con 'vibra' de rave y teatro en formato "píldora".
El Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor
Un clásico que siempre funciona. Si lo tuyo es el Madrid navideño de postal, el Mercado de Navidad de la Plaza Mayor es apuesta segura. Es el plan más fácil: vas, paseas con tus amigos o familia, compras detalles para el árbol o para el Belén, y disfrutas de las casetas rojas, figuritas, espumillón y ese bullicio que parece la banda sonora de la Navidad.
Voces LGBTIAQ+ de Madrid
Es el domingo 21 al mediodía y la entrada es libre. El coro Voces LGBTIAQ+ de Madrid propone un concierto que mezcla emoción, repertorio variado y un mensaje de diversidad contado desde el escenario, no desde el sermón. Un planazo para empezar el día con algo diferente antes del vermú.
Además, el formato es comodísimo: una hora larga de música en un auditorio grande, en pleno centro y con el ambiente de "evento especial" de fin de año.
📍 Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque
📅 Domingo 21 de diciembre a las 12:00 horas
🔗 Consigue tu entrada aquí
Pignoise Day en Autocine Madrid
Para quienes quieren música con espíritu de fiesta, 'Pignoise Day' aterriza en The Lenovo Garage, el espacio cubierto y climatizado de Autocine Madrid. La idea es que no sea “solo” un concierto: se plantea como un evento de tardeo con DJs, zona gastronómica y ambiente de macroquedada.
Si creciste con Pignoise, esto es una excusa perfecta para cantar a pleno pulmón en modo pre-Navidad; y si vienes por el plan social, también funciona, porque el formato invita a llegar pronto, picar algo y quedarse hasta que el cuerpo diga basta.
La ‘rave’ del Reina Sofía: “HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera”
Sí, has leído bien: “rave” y “Reina Sofía” pueden ir en la misma frase. La instalación de Oliver Laxe convierte el Espacio 1 en una experiencia inmersiva donde el sonido manda: una pirámide de altavoces tipo tótem, una vibración que te atraviesa y, después, tres proyecciones con paisajes desérticos y figuras bailando. Es un plan cultural con adrenalina y con un punto espiritual que se sale de la típica visita al museo.
Además, puedes hacerlo gratis si juegas bien tus horarios: el Reina Sofía tiene franjas de acceso gratuito (y conviene reservar entrada gratuita online, porque también cuenta aforo).
📍 Museo Reina Sofía (Edificio Sabatini, Espacio 1)
📅 Hasta el 20 de abril de 2026
🔗 Consigue tus entradas aquí
Microteatro con obras de 15 minutos
¿Comedia? ¿Drama? ¿Algo raro pero divertido?... Cuando no sabes qué te apetece, Microteatro es la respuesta. La gracia está en el formato: piezas cortas, salas pequeñas, cercanía total y la opción de encadenar varias en una misma tarde/noche.
El precio es amable (5€ por pase) y puedes montarte tu propio menú teatral: eliges horario, tema y listo. Un cierre perfecto para el sábado o el domingo si te apetece cultura con ritmo y sin compromiso de dos horas de butaca.
