Más Madrid exige a Almeida acabar con el uso de animales en las cabalgatas navideñas de Madrid

Más Madrid ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que deje de utilizar animales en las cabalgatas y espectáculos navideños organizados por el consistorio, tras el desfile de Papá Noel celebrado este viernes en la plaza de Olavide, en el barrio de Chamberí, donde se emplearon renos para tirar del trineo.

La formación ha denunciado que la Junta Municipal de Chamberí contrató para el evento a la empresa Evecan, que recientemente llevó renos a otro espectáculo en El Escorial.

En un audio remitido a los medios, la concejala Sara Ladra calificó de "rancio y trasnochado" el uso de animales en estas actividades, argumentando que estas prácticas "someten a los animales a situaciones de sufrimiento innecesario" y constituyen "un maltrato encubierto bajo el disfraz de la tradición y el entretenimiento".

Ladra también criticó que Evecan facture 15.000 euros por espectáculo, calificando este modelo como un "negocio despreciable que el Ayuntamiento de Madrid está alentando".

La concejala exigió al alcalde José Luis Martínez-Almeida que se prohíba el uso de animales en los espectáculos organizados por el consistorio, subrayando que el Ayuntamiento "debería ser ejemplar en el cuidado del bienestar animal" y recordando que existen numerosas alternativas para organizar cabalgatas y desfiles navideños "igual de mágicas sin maltratar a los animales".