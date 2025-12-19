Madrid arremete contra el delegado del Gobierno tras la apertura de diligencias por la última etapa de la Vuelta: "Vimos una dejación de funciones brutal"

Nueva ocasión para que la Comunidad de Madrid arremeta contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, esta vez a cuenta de la apertura de diligencias previas de un juzgado madrileño para investigar el despliegue policial los incidentes surgidos en las manifestaciones a favor de Palestina que impidieron la celebración por las calles de Madrid de la última etapa de la Vuelta a España, el pasado 14 de septiembre.

"Hemos tenido a un Gobierno haciendo boicot contra la propia Vuelta Ciclista España, que es tanto como decir haciendo boicot contra su propio país y hemos tenido un delegado del Gobierno que durante esos días pudimos ver, yo mismo fui testigo, una dejación de funciones brutal", ha señalado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, al término de la sesión en que la Asamblea de Madrid ha aprobado los Presupuestos regionales para 2026.

A juicio del portavoz del Ejecutivo de Ayuso, Martín no ha dado explicaciones de por qué "permitió" que la Vuelta no pudiera concluir en la ciudad de Madrid. "A lo mejor ahora lo tendrá que hacer en sede judicial y tenemos más éxito", ha ironizado. "Podrá explicar a todo el mundo qué es lo que ocurrió durante aquellos días", ha zanjado.

Los incidentes acabaron con 22 agentes heridos en pleno momento de tensión entre PSOE y PP en torno al conflicto en Gaza, la postura del Gobierno español, que anunció el embargo de armas a Israel entre otras medidas, y el uso del término "genocidio" para referirse a las acciones de Israel, con 65.000 muertos entonces. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, fue particularmente beligerante en su defensa de la posición del Estado de Israel.

Según la denuncia de Manos Limpias, Martín montó un dispositivo policial que, "a juicio de todos los sindicatos policiales, resultó insuficiente". "Los mandos policiales denuncian que Interior les envió con las manos atadas [...] Los agentes se quejan de que el dispositivo se diseñó para fracasar y que no recibieron ninguna orden, por lo que estaban imposibilitados para actuar", añade la denuncia.