Madrid aprueba los Presupuestos de 30.000 millones de euros de Ayuso con los votos solo del PP

El pasado miércoles, cuando hacía balance del año, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentaba el suyo como "un gobierno extraño". Entre los motivos, ironizaba, está que aprueba anualmente sus Presupuestos. Era una manera de distanciarse del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con las cuentas prorrogadas desde 2023. Tampoco otros barones populares han conseguido sacarlos adelante.

Con una sólida mayoría absoluta de 70 escaños de los 135 que tiene la Asamblea regional, Ayuso ha aprobado sus terceros presupuestos consecutivos de esta legislatura. Tan cierta era la aprobación que la presidenta regional no acudió ayer a la cámara de Vallecas a la sesión en la que a lo largo de más de 12 horas se debatieron. Sí lo ha hecho hoy para votar unas cuentas que, por primera vez, superan los 30.000 millones de euros. Unos presupuestos "históricos", según los populares, "injustos" e "ineficientes" para la oposición, cuyas sucesivas secciones han recibido luz verde con los votos a favor de los diputados populares y el rechazo de Más Madrid, PSOE y Vox en un Pleno que tuvo que ser interrumpido durante una media hora por el desvanecimiento de un diputado.

Al poco de empezar las votaciones el parlamentario socialista Juanjo Marcano ha sufrido un vahído que ha llevado al presidente de la cámara, Enrique Ossorio, a detener el desarrollo de la sesión. Asistido en un primer momento por otros diputados médicos, entre ellos la consejera de Sanidad, Fátima Matute, radióloga, y su compañero de partido Carlos Moreno Vinués, cardiólogo, pronto han llegado los efectivos del Summa 112. Marcano ha dejado el salón de plenos consciente. Tras una primera revisión en la enfermería de la propia Asamblea se ha decidido por prudencia su traslado al hospital Gregorio Marañón.

Su ausencia, no obstante, no ha modificado el sentido del voto. Las cuentas apenas difieren del proyecto remitido a la Asamblea por el Gobierno regional a finales de octubre. Rechazadas hace dos semanas las enmiendas a la totalidad, en el trámite parlamentario apenas se han incorporado 25 de las más de 3.000 enmiendas parciales registradas. De ellas, tres han sido del propio Grupo Popular; de las 22 restantes, solo algunas de las pasadas a Vox implicaban movimiento de crédito entre las distintas partidas por un valor en total de poco más de un millón de euros.

Los Presupuestos Regionales para 2026 concentran las mayores partidas de gasto en Sanidad y Educación, hasta un 58,6% se llevan de la tarta del año próximo. En concreto, en Sanidad se incrementa el gasto en casi 550 millones de euros, un 5,3% más que en 2025, hasta rondar los 11.000 millones de euros. Un aumento demasiado magro para la oposición, que recuerda que en 2024 la ejecución presupuestaria final en esta sección fue de 13.461 millones de euros, casi 3.500 millones de euros más de lo previsto ese ejercicio y unos 2.500 millones menos de lo ahora estimado.

En Educación el crecimiento es de 259 millones de euros hasta rozar los 7.000 millones de euros. La partida más contestada es la destinada a financiación de las universidades. Crece en 75 millones de euros, pero la cifra es tenida por insuficiente en una comunidad educativa que el pasado mes de noviembre organizó tres días de huelga por la "asfixia" financiera. En alguna ocasión los rectores han denunciado una infrafinanciación acumulada desde 2008 y reclamado un incremento de unos 200 millones de euros para solventarla. Recientemente, la Comunidad de Madrid ha concedido un préstamo de 34 millones de euros a la Universidad Complutense para hacer frente al pago de nóminas entre otros gastos.

En el apartado de inversiones, el crecimiento es más modesto, en el entorno del 1,1%, hasta sumar 1.554 millones de euros. Lo justifica Albert en que la cantidad se amolda a las necesidades inversoras de los proyectos en marcha y al hecho de que el grueso del presupuesto se destine a gasto social. Entre las grandes sumas en este capítulo se cuentan las ampliaciones de la Línea 11 y 5 de Metro, a las que se reservan para el futuro 2026, algo más de 282 millones de euros; los trabajos para avanzar en la construcción de la Ciudad de la Justicia, o el arranque de la Ciudad de la Salud, en el Hospital de La Paz.