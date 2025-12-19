La Línea 6 de Metro reabre este sábado tras más de 200 días de obras y encara su automatización total en 2027

La Línea 6 de Metro de Madrid, la más utilizada de la red, recupera este sábado 20 el servicio en todo su recorrido tras más de 200 días de circulación interrumpida por las obras de la primera fase de su proceso de automatización, que culminará en 2027.

La reapertura se produce de forma anticipada, después de adelantar once días la puesta en marcha del arco este, entre Moncloa y Legazpi, cerrado desde el 6 de septiembre (105 días). Con anterioridad, el arco oeste —entre Moncloa y Méndez Álvaro— permaneció sin servicio desde el 31 de mayo hasta el 6 de septiembre (98 días), una reapertura que también se adelantó respecto al calendario inicial.

Desde este sábado, en plena antesala de las fechas navideñas, la Circular vuelve a funcionar al completo, con 28 estaciones a lo largo de casi 23,5 kilómetros y una demanda media de 430.000 viajeros diarios, lo que supone 116 millones de usuarios en 2024.

Renovación integral de la infraestructura

Durante esta primera fase se ha llevado a cabo una renovación completa de la plataforma de vía, sustituyendo el balastro por una plataforma de hormigón. En total, se han retirado 35.200 metros cúbicos del material antiguo.

También se han renovado 86.057 metros lineales de carril, con una vida útil estimada de entre 30 y 40 años. La instalación se ha realizado mediante soldadura eléctrica para evitar incidencias derivadas de los cambios de temperatura, especialmente a primera hora del día. A ello se suma la sustitución de los aparatos de sujeción y guiado del carril, con la retirada de 154.662 unidades.

Las claves Reapertura completa este sábado 20, once días antes de lo previsto.

Más de 200 días de interrupciones por la primera fase de automatización.

Renovada la vía, los andenes y el sistema eléctrico.

La Circular volverá a operar con sus 28 estaciones y 430.000 viajeros diarios.

En paralelo, se han modificado estructuralmente los andenes para prepararlos para la futura instalación de puertas de andén, con una renovación prevista de 7.000 metros lineales. En esta fase se han colocado 3.990 pilares de refuerzo y 7.700 metros de pisaderas provisionales.

Otro de los hitos ha sido la renovación de las 13 subestaciones eléctricas de la línea, con el cambio de tensión de 600 Vcc a 1.500 Vcc, una adaptación necesaria para los nuevos trenes que permitirá, además, reducir el consumo energético en un 30%.

Nuevos trenes a partir de 2027

Esta transformación hará posible la llegada, en 2027, de los 40 nuevos trenes monotensión de gálibo ancho que ya está fabricando la empresa CAF. Las primeras unidades comenzarán a llegar a mediados de 2026 y serán sometidas a pruebas antes de entrar en servicio.

Próximas fases: puertas automáticas y conducción semiautomática

Tras esta primera etapa, en enero comenzará la segunda fase, centrada en la instalación de las puertas automáticas de andén a lo largo de los 7.000 metros lineales. En total se colocarán más de 1.600 puertas —24 por andén— con cierre hermético y apertura únicamente cuando el tren esté detenido.

Estas actuaciones se realizarán en horario nocturno, sin afectar al funcionamiento habitual de la línea durante el día. Desde el 7 de enero, el servicio finalizará a las 23.00 horas de domingo a jueves, mientras que los viernes y sábados se mantendrá el horario habitual. En esa franja, Metro garantizará la movilidad con autobuses gratuitos entre las 23.00 y la 1.30 horas, como ya ocurrió en las fases anteriores.

La tercera fase arrancará con la llegada de los nuevos trenes, prevista a partir de junio o julio, con circulación en pruebas a lo largo del próximo verano y entrada en servicio con pasajeros en 2027.

Las nuevas unidades, sin cabina de conductor, contarán con conducción semiautomática y un frontal con cristal panorámico. Estarán compuestas por seis coches con pasillos continuos, serán 10 centímetros más anchos y permitirán aumentar la capacidad un 17%, hasta 1.385 pasajeros por tren.

Además, alcanzarán una velocidad media de hasta 110 km/h, lo que permitirá frecuencias de paso de dos minutos, y serán más eficientes gracias a sistemas de frenado regenerativo, con un ahorro energético adicional de hasta el 20%. Incorporarán también mejoras en información al viajero y accesibilidad, como el bucle inductivo para personas con audífonos.