Laporta carga contra el Real Madrid por los ataques en el caso Negreira: "Vomitan mentiras constantemente"

La relación entre Real Madrid y FC Barcelona, y Florentino Pérez y Joan Laporta en particular, es prueba de lo mucho que pueden cambiar las cosas en esto del fútbol. Hace tan solo un año, las relaciones eran inmejorables entre ambos conjuntos. "El Barça y el Madrid se tienen que ayudar, lo digo con total sinceridad. Tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. ¿Por qué nos íbamos a enfadar?", confesaba Pérez en la Asamblea de socios 2024 del conjunto blanco con el Caso Negreira y la inscripción de Dani Olmo en auge. Nada que ver con las declaraciones del presidente blanco en la tradicional comida de Navidad del conjunto blanco con los medios de comunicación. "No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años", aseguraba.

Laporta responde a Florentino

Estas palabras han provocado la reacción de Joan Laporta, que declaró como testigo en el Caso Negreira el pasado viernes en la Ciudad de la Justicia de Barcelona. El presidente culé aprovechó para atizar a su máximo rival en el discurso de la cena de Navidad del conjunto azulgrana, con la presencia de jugadores y jugadoras del primer equipo. "Tengo que advertiros que nuestro buen momento deportivo está generando muchas envidias”, comenzaba Laporta, “que además están reaccionando de una forma muy miserable, utilizando todo tipo de malas artes, saltándose todos los códigos morales habidos y por haber y siendo una mala influencia para todos”.

"Son estos que confunden el poder con el despotismo. Son estos que practican el cinismo y una prepotencia desproporcionada, son estos que tienen un bodrio de televisión, que solo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente. A estos lo que les digo es que el Barça vuelve a estar fuerte, dentro y fuera del terreno de juego", cargaba contra Real Madrid TV.

"La dimensión que tenemos genera una envidia que se lleva mal por parte de estos (en relación al Madrid) que, con malas artes, se saltan todos los códigos de conducta, éticos y morales, y no solo deportivos, me refiero en general", proseguía con sus ataques a los blancos, aunque sin mencionar de forma directa a los mismos. "Me imagino que sabéis a quién me estoy refiriendo, a estos que son artífices de campañas permanentes de desprestigio de nuestro escudo y de nuestras esencias, y esto no lo permitiremos", añade.

El presidente continuo con la defensa de los valores del club al que representa: "Todos juntos sabemos que en cada acción deportiva, social, institucional e incluso económica dejamos huella, como un club respetado, reconocido, admirado y querido". "Mientras ellos destruyen e intentan borrar la historia o desvirtuarla. No lo conseguirán. Nosotros estamos construyendo y estamos construyendo una etapa esplendorosa de la historia del Barça que volverá a tocar la gloria y hacer historia, y estos es gracias a vosotros, fundamentalmente", sentenciaba Laporta.

Todos los presentes, representantes de todas las secciones profesionales del club, aplaudieron el discurso del presidente, incluyendo las referencias al Real Madrid. Nada más finalizar su intervención, Laporta reconoció sentirse liberado: “La verdad es que me he quedado a gusto”. Un nuevo capítulo en la rivalidad de estos dos conjuntos, que parece estar llegando a su punto álgido.