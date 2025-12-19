Fuenlabrada aprueba los presupuestos de 2026: más de 250 millones, un 15% más que este año

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha aprobado este viernes en el Pleno municipal los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 253,21 millones de euros, un incremento del 15,18% respecto al ejercicio anterior, lo que permitirá "más gasto social e inversión pública que nunca". Así lo ha destacado este viernes el alcalde, Javier Ayala (PSOE), tras la aprobación de las nuevas cuentas para 2026, que se trata del "presupuesto más alto de la historia de la ciudad, con un marcado carácter expansivo, progresista y social, centrado en la prosperidad compartida y la modernización urbana".

"Un presupuesto social, expansivo y responsable, pensado para que nadie se quede atrás, que refuerza nuestro modelo de ciudad: una Fuenlabrada solidaria, sostenible e innovadora, que protege a las familias, impulsa la igualdad de oportunidades y sigue modernizándose", ha subrayado el regidor socialista en sus redes.

Ayala ha insistido en que estas cuentas refuerzan los servicios públicos como la educación, los servicios sociales, la cultura, el deporte, la seguridad, el medio ambiente y el apoyo a mayores, jóvenes y familias, haciéndolo además "con las cuentas saneadas, baja deuda y fiscalidad justa". En este sentido, ha recordado que las nuevas Ordenanzas Fiscales de 2026, aprobadas hace unas semanas, consolidan una política de fiscalidad progresiva y solidaria, con "un ahorro acumulado superior a 23 millones de euros para los hogares fuenlabreños durante la última década". "Se mantienen el tipo mínimo legal del IBI (0,4%) y bonificaciones 'verdes' del 75% en el Impuesto de Vehículos para modelos ECO y Cero Emisiones, y del 50% en el IBI y el ICIO por instalaciones placas solares", ha añadido.

Asimismo, se añade una nueva modalidad bonificada de pago domiciliado, el Plan 10 cuotas, ampliándose hasta los 45 euros máximo, y se amplían con más Bonificaciones en la tasa de residuos: hasta el 70% para familias vulnerables, del 15% para comercios sostenibles, 10% composteras o del 30% por el uso del punto limpio. En lo que respecta al Plan Municipal de Inversiones 2026, el alcalde ha adelantado que se multiplica por tres la inversión del año anterior, alcanzando 33,54 millones de euros, destinados fundamentalmente a la transformación urbana, la sostenibilidad y la digitalización. Entre los principales proyectos destacan: el PAI Fuenlabrada, con 14,4 millones de euros cofinanciados por el Gobierno de España y fondos FEDER; la renaturalización del Parque Agrario, con una inversión de 3,3 millones de euros; o la rehabilitación del barrio Cerro-El Molino y mejora de colegios públicos (500.000 de euros). También se llevará a cabo la modernización de infraestructuras deportivas y culturales (1,7 millones de euros); la plataforma peatonal sobre el ferrocarril (3 millones de euros); y una gran inversión en digitalización y ciberseguridad municipal (6,18 millones de euros).

Por otro lado, desde el Ejecutivo local recalcan que en los nuevos presupuestos de 2016 hasta "ocho de cada diez euros se destinarán a reforzar los derechos de la ciudadanía y el bienestar comunitario". Por último, otro aspecto destacado de las nuevas cuentas es que el área de Desarrollo Urbano Sostenible concentrará 92 millones de euros, destinándose a la limpieza viaria, zonas verdes, vivienda, transporte público y renovación de infraestructuras. "Cada euro de este presupuesto vuelve a los vecinos en forma de servicios, becas, bienestar y modernización. Fuenlabrada sigue avanzando con paso firme hacia una ciudad de futuro", ha concluido el alcalde.