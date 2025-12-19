Españoles descubren la joya natural de Costa Rica a solo 20 minutos de San José

Cada vez más españoles buscan escapar del estrés urbano y encontrar su refugio ideal en medio de la naturaleza. Costa Rica, conocida como la Suiza de Centroamérica, se ha convertido en un destino favorito para aquellos que buscan combinar aventura, confort y seguridad. Entre las oportunidades más atractivas del momento destaca una propiedad que promete vivir rodeado de bosque, riachuelos y libertad.

Una propiedad que lo tiene todo

Dormitorio de casa en Costa Rica / Tucasa.com

Ubicada al sur de San José, esta finca de 20.000 m² ofrece un terreno amplio y verde, ideal para quienes desean disfrutar de la naturaleza sin renunciar a la comodidad de una vivienda moderna. La casa principal de 125 m², recién construida, cuenta con:

Salón-comedor amplio y luminoso.

Cocina independiente, amueblada y equipada con electrodomésticos.

Dos habitaciones espaciosas y dos baños completos.

Espacios adicionales para almacenamiento, taller o garaje para dos vehículos.

Construcción sobre pivotes, adaptada al clima y la geología de la región.

Casa en Costa Rica / Tucasa.com

Además, la propiedad permite expansión, incluyendo la posibilidad de construir cabañas, pozos de agua y otros espacios recreativos, convirtiéndola en un auténtico paraíso a medida.

Naturaleza y comunidad a tu alcance

A poca distancia de la vivienda, un encantador riachuelo atraviesa la finca, aportando un escenario ideal para aventuras al aire libre. El pueblo cercano ofrece todos los servicios esenciales: bancos, tiendas, restaurantes y un hotel reconocido por actividades de aventura, asegurando que la vida cotidiana sea cómoda sin perder el contacto con la naturaleza.

Rodeado de vecinos amigables y un entorno natural exuberante, este inmueble representa una oportunidad única para españoles que buscan una segunda residencia, retiro o inversión turística en Costa Rica.

Asesoramiento y facilidad de contacto

Para los interesados, la propiedad cuenta con financiación disponible y todo en regla legalmente, gracias a la gestión de abogados y notarios locales. Los consultores de Óptima Inmobiliaria están disponibles en Santiago de Compostela, ofreciendo asesoramiento personalizado para visitar y conocer esta joya escondida.

“Esta propiedad es un lienzo en blanco donde la imaginación y el confort se encuentran con la naturaleza”, aseguran desde la agencia.

Para más información y concertar visitas, los interesados pueden contactar directamente con Óptima Inmobiliaria en sus oficinas: Avenida Romero Donallo, 23 bajo 15706 Santiago de Compostela A Coruña T. 981935450 - 649191993