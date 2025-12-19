La Copa África irrumpe en LaLiga: cómo afecta a los equipos madrileños

La Copa África de Naciones se disputa en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero, coincidiendo de lleno con la disputa del campeonato nacional de Liga. Que este torneo se dispute en plena temporada obligará a variar los planes de multitud de entrenadores. Desde el 15 de diciembre, a petición de la FIFA, todos los citados a la disputa del torneo abandonaron la dinámica de clubes para ponerse el traje de la selección.

La cantidad de futbolistas africanos internacionales en LaLiga invitaba a pensar ya a comienzo de temporada en una fuga masiva llegado este punto y los pronósticos finalmente se han cumplido. Al término de la jornada 15 de LaLiga, un total de 16 futbolistas de 11 equipos diferentes pondrán rumbo al norte de África para representar los colores del combinado nacional, impidiéndoles así estar presentes en un momento clave de la temporada con sus equipos.

Brahim y Pathé Ciss, principales bajas

En clave madrileña, esta situación afecta de forma directa a dos de los cuatro equipos que ocupan una plaza en LaLiga. Es el caso de Real Madrid y Rayo Vallecano. El conjunto blanco no podrá contar con Brahim Díaz, que tomó la decisión de jugar con Marruecos y, desde entonces, se ha convertido en un fijo en las convocatorias de Walid Regragui. Los leones actúan como anfitriones en la 35ª edición del torneo y parten como favoritos para conquistar el título, por lo que el conjunto blanco podría perder a su futbolista durante más de un mes. El extremo madridista no está gozando de muchos minutos a las órdenes de Xabi Alonso, pero es uno de los habituales en los cambios del tolosarra durante los encuentros.

Por otro lado, el conjunto de la franja se quedará sin Pathé Ciss, que se marcha convocado con Senegal, y Randy Nteka, que acude a la llamada de Angola. Ambos futbolistas, además de ausentarse en las jornadas de Liga y el duelo copero, estarán fuera para la jornada de Conference League que se disputa el 18 de diciembre ante el Drita kosovar.

En el Atlético de Madrid y Getafe han salido mejor parados. Los rojiblancos no cuentan con ningún futbolista africano en su plantilla, lo que permitirá a Simeone contar con todos sus efectivos, más allá de los lesionados, durante el próximo mes. En el caso del cuadro azulón, Allan Nyom e Yvan Neyou, finalmente, no han entrado en la lista de Camerún y podrán seguir a las órdenes de Bordalás. Abqar tampoco recibió la llamada de Marruecos. Djené no tenía opciones de acudir a la cita, debido a que Togo no está entre las selecciones clasificadas.

¿Qué jornadas se pierden los convocados?

La FIFA solicitó a los clubes implicados la liberación este 15 de diciembre de cada uno de sus futbolistas convocados. Todo ello con el objetivo de velar por la igualdad, de forma que todos los clubes liberasen a sus futbolistas el mismo día. Esta medida afectó al Rayo Vallecano, que se midió al Betis el pasado lunes y no pudo contar con la presencia de sus dos futbolistas convocados.

En el caso particular de LaLiga, el periodo de competición del torneo continental coincide con la disputa las jornadas 17, 18, 19 y 20. Tampoco han podido estar presentes en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El Real Madrid, único equipo de los afectados que disputa la Supercopa de España, también perderá a Brahim para la disputa de las semifinales y una posible final en Arabia Saudí.

Convocados para la Copa África en LaLiga Betis Abde (Marruecos)

Amrabat (Marruecos)

Bakambu (Congo) Espanyol Pickel (RD Congo) Girona Ounahi (Marruecos) Levante Etta Eyong (Camerún) Mallorca Mascarell (Guinea Ecuatorial) Osasuna Boyomo (Camerún) Rayo Vallecano Nteka (Angola)

Pathé Ciss (Senegal) Real Madrid Brahim (Marruecos) Real Oviedo David Carmo (Angola) Sevilla Akor Adams (Nigeria)

Ejuke (Nigeria) Villarreal Akhomach (Marruecos)

Pape Gueye (Senegal)

La disputa de la Copa África no implica necesariamente que estos clubes vayan a prescindir de sus futbolistas hasta la jornada 20, debido a que las selecciones eliminadas comenzarán a liberar jugadores a medida que vayan cayendo en combate. Marruecos, Egipto o Camerún parten como favoritas para conquistar el título y, por ende, tienen más opciones de alcanzar las rondas finales, impidiendo así el regreso temprano de sus futbolistas.