Conciertos gratis durante cuatro días esta Navidad en los jardines más impresionantes de Madrid: fechas, horarios y cómo llegar

A pocos días de que den por comenzadas las fiestas navideñas, Madrid sigue ofreciendo planes para calentar motores. A las luces y a los paseos por los mercadillos, se suma una de las propuestas más apetecibles de estas fiestas: los conciertos gratuitos en los Jardines de Sabatini, un enclave monumental que recupera protagonismo tras los trabajos de rehabilitación.

En pleno corazón de la capital, la Navidad también se escucha, por eso, este ciclo plantea un plan perfecto para quienes buscan cultura sin gastar: música en directo al aire libre, en un marco histórico y con ese ambiente de ilusión que convierte cualquier tarde en el centro en una experiencia distinta.

Música gratis en un escenario único junto al Palacio Real

Los Jardines de Sabatini se transforman estos días en un auditorio al aire libre donde sonarán flamenco, soul, góspel, jazz y otros estilos. La iniciativa, de acceso libre, invita a disfrutar de la música en directo en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, en plena temporada navideña.

Esta es la programación oficial de los conciertos

La agenda reúne a varios proyectos con propuestas diferentes, desde bandas con repertorio contemporáneo hasta tradición flamenca. Los conciertos empezarán el 20 de diciembre y terminarán el lunes 22. A continuación, todos los artistas y las horas a las que actuarán.

20 de diciembre, 19:00 h : Club del Río inaugura el ciclo con su directo y un repaso a sus mejores temas, con guiños navideños.

: inaugura el ciclo con su directo y un repaso a sus mejores temas, con guiños navideños. 21 de diciembre, 12:00 h : Creativa Junior Big Band , dirigida por Patxi Pascual, sube al escenario con más de 20 músicos y un repertorio que viaja del funk a la bossa nova, con clásicos de Navidad.

: , dirigida por Patxi Pascual, sube al escenario con más de 20 músicos y un repertorio que viaja del funk a la bossa nova, con clásicos de Navidad. 21 de diciembre, 19:00 h : Dany Noel Band (con el bajista homónimo y siete músicos) toma el relevo con composiciones navideñas.

: (con el bajista homónimo y siete músicos) toma el relevo con composiciones navideñas. 22 de diciembre, 19:00 h: cierre con una zambomba flamenca de la Familia de Parrilla de Jerez, dirigida por Juan y Bernardo Parrilla, con villancicos gitanos tradicionales.

¿Dónde puedo conseguir las entradas para los conciertos en los Jardines de Sabatini?

Lo mejor, es que la entrada es gratuita y de acceso libre hasta completar aforo. Para asegurar sitio, lo más recomendable es llegar con antelación, especialmente en las actuaciones de tarde.

Así puedes llegar a los Jardines de Sabatini

Los Jardines de Sabatini están junto al Palacio Real y muy cerca de Plaza de Oriente. La opción más cómoda para llegar suele ser el Metro: Ópera (L2, L5 y Ramal) y Plaza de España (L2, L3 y L10) quedan a pocos minutos a pie de esta localización. Si vas en coche, conviene optar por parkings públicos de la zona, ya que en Navidad el centro registra más tráfico y es difícil aparcar.

Con una programación variada y un escenario que por sí solo ya merece la visita, los conciertos de Navidad en los Jardines de Sabatini se consolidan como uno de los planes más atractivos del centro: música en directo, ambiente festivo y un enclave privilegiado junto al Palacio Real. Una propuesta gratuita para redescubrir Madrid en estas fechas y dejarse llevar por el ritmo de villancicos, jazz, soul y flamenco.