¿Dónde comprar tu décimo este año? Las administraciones de Madrid que más premios reparten en la Lotería de Navidad

Cada 22 de diciembre llega el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, uno de los eventos más esperados del año. El Teatro Real de Madrid acoge este acontecimiento que repartirá la suerte tan esperada por todos los españoles. Los niños de San Ildefonso son los encargados de ponerle voz a todos los números agraciados en este día.

Para optar a alguno de los premios hay que comprar décimos de lotería y, Madrid, es uno de los escenarios donde en más ocasiones se han repartido los premios, un total de más de 80 primeros premios, seguido de Barcelona con más de 40 y Sevilla con más de 15.

Con estos datos nos preguntamos: ¿Cuáles son las administraciones que más premios han dado de Madrid?

Doña Manolita

La administración más conocida de España se ha convertido en un lugar de peregrinación para todos aquellos que persiguen la suerte cada diciembre. Ubicada cerca de la Puerta del Sol, en la calle del Carmen, es habitual ver largas colas para hacerse con uno de sus décimos con meses de antelación incluso. Y no es de extrañar. A lo largo de los años ha repartido más de 80 grandes premios, entre ellos 'El Gordo' y el segundo premio del sorteo de 2019.

Tal es su fama que se estima que vende hasta 80 millones de décimos y no es extraño que cuelgue el cartel de "no hay décimos" días antes de la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad.

El Doblón de Oro

En plena Puerta del Sol, y muy cerca de Doña Manolita, se encuentra El Doblón de Oro. Su ubicación propicia que muchos se decanten por comprar sus décimos de lotería en esta administración.

En 2006 repartieron 180 millones de euros con el 37368 (segundo premio) y un año después, en el 2007 repartieron 91 millones de euros con el 29914 (tercer premio).

La Pajarita

Esta administración situada en la Calle Alcalá de Madrid se ha convertido a lo largo de los años en una de las elecciones a la hora de comprar los décimos de la Lotería de Navidad. A medidas del Siglo XX aumentó su popularidad debido a que otorgó tres primeros premios en aquellos años.

Pero no solo esto. En 1991 dio 'El Gordo' y ya en el Siglo XXI, en el año 2006, entregó por completo un quinto premio. Por ello, es una de las administraciones más conocidas de la capital para hacerse con un décimo que le entregue el premio el 22 de diciembre.