Cercanías Madrid C-4 reduce trenes y habilita autobuses de refuerzo por obras en Parla

Las obras de renovación de las vías 1 y 2 en la estación de Cercanías de Parla comenzarán el próximo 17 de enero y se prolongarán hasta el 27 de febrero, afectando el servicio de la línea C-4 de Cercanías Madrid. Durante este período, la frecuencia de los trenes entre Parla y Getafe Sector 3 se reducirá, aunque se mantendrá operativa la circulación desde esta última estación.

Reducción temporal de frecuencias y medidas de contingencia

Durante las semanas más restrictivas —la primera y la cuarta de las obras—, los trenes desde Parla circularán cada 15 minutos. En el resto del periodo, la frecuencia será de un tren cada 10 minutos.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, Renfe ha previsto un servicio de autobuses alternativo que podrá activarse en caso de necesidad durante las dos semanas con mayor restricción ferroviaria. Este recurso permitirá cubrir el trayecto entre Parla y Getafe Sector 3, asegurando que los viajeros no vean interrumpido su desplazamiento habitual.

Interior de la estación de Parla / Renfe

Sonia Ferrero, directora de Cercanías Madrid y representante institucional de Renfe en la Comunidad de Madrid, informó al Ayuntamiento de Parla sobre los detalles de las obras y las medidas de respuesta para los usuarios, reafirmando el compromiso de la compañía con la seguridad y la continuidad del servicio.