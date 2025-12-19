Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Este debería ser un imprescindible navideño como los de Dean Martin que escucha estos días cada vez que entra en esa tienda de cosas de casa que todos conocemos o como el célebre disco de Phil Spector que Papá Noel tenga en su gloria. Con su ritmo repetitivo y poco más que una frase en bucle, es tan perfecta que sobrecoge, y de paso nos recuerda la grandísima banda que fue Low y lo mucho que echamos de menos a Mimi Ledger.