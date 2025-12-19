LA 'PLAYLIST' DE EPE
Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana
Cada viernes, los dos miembros de la sección de cultura de este periódico, con sus diferentes filias y fobias musicales, proponemos tres temas por cabeza para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Solo hay que darle al play
Las 3 de Pedro del Corral
'Esa piel tuya', de Ede
Bajo el brazo de Xoel López e Ismael Serrano, Ede ha perfilado su identidad artística a fuego lento. Huye de las modas a toda prisa, poniendo su foco en los pequeños detalles de la vida. Suena íntima, siempre acústica. Publicó su primer álbum en 2022 y, desde entonces, no ha parado de crecer. Sigue polinizando a la masa con un puñado de canciones que, sobre todo, no es tontería, buscan templar el alma. Lo demás llegará.
'Malo', de María Rodés
Siempre es una delicia escuchar a María Rodés. Pero, en Malo, tan cruda, tan frágil, resulta aún más magnética si cabe. Es una de las autoras contemporáneas más interesantes, sus letras la avalan: siempre buscando la palabra perfecta, sin dejar ninguna emoción al azar. Sus canciones son matemáticamente tan perfectas que se han quedado a vivir en el imaginario popular. Relatan la vida, recuerdan quiénes somos.
'Harto de paredes', de Anabel Lee
Pocos resultan tan irónicos como Víctor, Albert y Jordi. En sus temas han encontrado el punto perfecto de madurez para sonar cañeros sin caer en generalidades. Cinco años después de debutar no han hecho más que perfilar un sonido que ya les pertenece: punk-pop lo suficientemente luminoso para abrir la puerta a todo tipo de públicos. Harto de paredes lo tiene todo. Es la mejor forma de adentrarse en ellos. Y quedarse.
Las 3 de Jacobo de Arce
'Sullen Passage', de M83
Anthony González, al que conocemos como M83, ha compuesto una preciosa banda sonora para Resurrection, la película del cineasta chino Bi Gan sobre un futuro en el que los seres humanos han perdido la facultad de soñar. Mientras llega su estreno en España, todavía lejano, podemos deleitarnos con un score con mucho de onírico y también algo de distópico que reúne sintetizadores, orquesta y coros en la mejor tradición del artista francés, al que lo de trabajar para el cine se le da notablemente bien.
'SF & GG', de This Is Lorelei
Los amigos This is Lorelei y MJ Lenderman podrían representar el canon del indie estadounidense masculino actual, aunque muchas de sus canciones parezcan publicadas en 1993, cuando el primero acababa de nacer y al segundo aún le quedaban algunos años. Si Lenderman ya pasó por aquí en su momento, con Nate Amos, el tipo detrás de ese proyecto brooklynita con apelativo femenino, teníamos todavía una cuenta pendiente. Ahora que tiene nuevo álbum recién publicado y concierto a la vista en el Primavera Sound, sirva esta píldora breve y certera para romper el hielo.
'Just Like Christmas', de Low
Este debería ser un imprescindible navideño como los de Dean Martin que escucha estos días cada vez que entra en esa tienda de cosas de casa que todos conocemos o como el célebre disco de Phil Spector que Papá Noel tenga en su gloria. Con su ritmo repetitivo y poco más que una frase en bucle, es tan perfecta que sobrecoge, y de paso nos recuerda la grandísima banda que fue Low y lo mucho que echamos de menos a Mimi Ledger.
