Los Bomberos de Madrid retiran un tráiler atrapado en el túnel de Bailén y reabren el tráfico

Los Bomberos de Madrid han logrado retirar un tráiler cargado de coches que había quedado atrapado en el túnel de Bailén, en el distrito de Moncloa-Aravaca, provocando el corte temporal del tráfico en la entrada desde la calle Ferraz.

Tráiler atrapado en el túnel por exceso de altura

El incidente ocurrió poco antes del mediodía, cuando el tráiler excedió el gálibo permitido de 3,85 metros en un tramo del túnel, quedando atascado debido a la altura de los vehículos que transportaba, según ha informado Emergencias Madrid.

La maniobra de rescate fue complicada para los bomberos debido a la posición del tráiler y el estado de dos de los coches que transportaba, lo que obligó a trabajar en condiciones difíciles.

Finalmente, alrededor de las 14:45 horas, los Bomberos de Madrid lograron retirar por completo el vehículo del túnel. Poco después, la Policía Municipal reabrió la circulación en la zona.

El incidente no dejó heridos y se resolvió sin mayores complicaciones. Este suceso resalta la importancia de respetar los límites de altura en túneles urbanos y la rápida intervención de los servicios de emergencia en Madrid para garantizar la seguridad vial.