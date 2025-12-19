EDUCACIÓN
Becas de Excelencia Madrid 2025-2026: requisitos, cuantía y plazos de la convocatoria
Más de 2.500 ayudas de 2.100 euros cada una para premiar a los estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas con mejor expediente
La Comunidad de Madrid ha lanzado una nueva convocatoria de las Becas de Excelencia para el curso 2025-2026, con una inversión de 5,4 millones de euros destinada a premiar el esfuerzo académico de los estudiantes con mejores expedientes en las universidades y en los centros superiores de enseñanzas artísticas de la región.
El programa, impulsado por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, se inició en el curso 2004-2005 y este año ofrecerá más de 2.559 ayudas para alumnos de nuevo ingreso y los ya matriculados en alguna universidad madrileña, en centros adscritos con sede en la región o en enseñanzas artísticas superiores. Cada beneficiario recibirá 2.100 euros, que podrán destinarse a apoyar su formación durante el curso académico.
Requisitos para optar a las Becas de Excelencia Madrid 2025-2026
Para poder acceder a estas becas, los estudiantes deben cumplir los siguientes criterios de rendimiento académico:
- Alumnos de nuevo ingreso en la universidad: nota media mínima de 13 puntos.
- Estudiantes que inician enseñanzas artísticas superiores: nota media mínima de 12 puntos.
- Alumnos ya matriculados:
- Ingeniería y Arquitectura: mínimo 8,5 puntos
- Medicina y dobles titulaciones: mínimo 9 puntos
- Enseñanzas artísticas superiores: mínimo 8,5 puntos
- Resto de estudios universitarios: mínimo 9,2 puntos
Convocatoria y solicitud
La convocatoria de las Becas de Excelencia 2025-2026 se publicará a principios de 2026 y todos los interesados podrán consultar los requisitos completos, plazos y formularios a través de la web oficial de la Comunidad de Madrid.
Estas ayudas refuerzan el compromiso de la Comunidad de Madrid con la excelencia académica, premiando el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes que destacan por su rendimiento académico en la región.
