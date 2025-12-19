Ayuso aprobará sus presupuestos con una veintena de enmiendas de la oposición y un guiño de un millón de euros a Vox

La Asamblea de Madrid aprueba este viernes, en su última sesión del año, los presupuestos regionales para 2026, los terceros que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, saca adelante en esta legislatura apoyada en una cómoda mayoría absoluta. Con 70 de los 135 escaños de la cámara de Vallecas ocupados por diputados del PP, las cuentas finalmente aprobadas apenas diferirán del proyecto presentado hace un par de meses. En total serán 25 enmiendas parciales, tres de ellas del propio Grupo Popular, las que se acabarán incorporando.

La oposición había presentado un total de más de 3.000 propuestas de modificación parcial de estos Presupuestos. El Grupo Popular ha atendido a 22 de ellas: diez del PSOE, siete de Vox y cinco de Más Madrid. Solo las de Vox, no obstante, suponen movimiento de dinero entre partidas, en concreto cinco de ellas. El pasado lunes, tras la Junta de Portavoces, el portavoz de los populares, Carlos Díaz-Pache, había asegurado que las mirarían "con cariño".

Se trata de cuestiones menores en los ámbitos de educación y de medio ambiente que en total suman algo más de un millón de euros, 1.160.000 euros de manera precisa, respecto a unas cuentas totales que por primera vez rebasan los 30.000 millones de euros.

En términos de gasto, la más cuantiosa es la petición de creación de un plan de activación de cooperativas mixtas de generación y consumo de energía, con una dotación de 500.000 euros en la transaccional que suponen un sustancial recorte respecto a la petición original de cinco millones de euros que planteaba Vox. Otros 400.000 euros responden a la enmienda dirigida a la creación de un plan regional de impulso para el aprovechamiento y valoración de la biomasa forestal.

Las otras tres modificaciones aceptadas a Vox que llevan presupuesto aparejado se incardinan en la sección de educación. Una es la realización de una auditoría para evaluar los resultados en función de la ratio de alumnos por clase, con un montante de 150.000 euros. Las otras dos son sendos estudios de viabilidad de un centro de Formación Profesional en las localidades de Rivas Vaciamadrid (80.000 euros) y Moraleja de Enmedio (30.000 euros).

Además, se han tenido en cuenta dos enmiendas sin dotación, una tendente a la realización de un estudio de las necesidades de formación de las madres desempleadas para facilitar su incorporación al mercado laboral y otra para asegurar la personación de la Comunidad de Madrid en asuntos relacionados con la seguridad de los madrileños.

En el actual momento de escenificación de enfrentamiento entre PP y Vox, desde el partido de Abascal se está lejos de considerar la aceptación de estas enmiendas como una forma de tender puentes. "No se entiende", transmiten, "que con una mano nos admitan algunas enmiendas y con otra nos ataquen en sus intervenciones". Tampoco se considera que los populares hayan sido especialmente generosos cuando se aprueban siete enmiendas de las más de 900 que se habían presentado.

La propia portavoz del partido en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, lo expresaba este jueves en lo que se conoce como la zona de banderas, el punto en los pasillos de la cámara de Vallecas habilitado para declaraciones. "El Partido Popular ha convertido este pleno en otro circo donde todos, absolutamente todos, sabemos cuál es el final". Moñino, insistiendo en un discurso con el que empuja al PP en materia de inmigración, hacía especial hincapié en el rechazo a una enmienda, sin dotación presupuestaria y ajena a las cuentas, para la prohibición del velo islámico en los colegios e institutos de la región.

Cultura y deporte

De las 1.325 enmiendas parciales presentadas por el PSOE, prosperarán una decena, algunas de ellas transaccionadas después de eliminar su dotación presupuestaria. La creación de un Museo Regional de Arte Urbano, con 100.000 euros de partida, por ejemplo, se ha convertido en el "estudio" para su creación, sin aportación dineraria. También se aceptarán iniciativas para la creación de un bono que favorezca que las personas sordas puedan llevar gratis a espectáculos a intérpretes en lengua de signos así como los asistentes de personas con discapacidad.

Asimismo, se da luz verde a medidas para la formación en centros de salud sobre el uso de las aplicaciones sanitarias, el refuerzo del servicio de prevención de riesgos laborales en atención primaria y la implementación de estrategias y programas orientados a la protección de la salud de la población, con especial atención a los factores ambientales y los riesgos emergentes asociados al cambio climático. También para la mejora del Arco Verde en Pinto y la puesta en marcha del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional del Sureste.

En las filas socialistas se entiende que es muy poco. "Creo que nuestro mayor logro han sido cinco enmiendas aprobadas en el ámbito de la Comisión de Cultura y que no mueven grandes cantidades de dinero", señalaba este jueves su portavoz, Mar Espinar. "Y se deben más a los olvidos del Partido Popular, que de tanto hacer negocio se les olvida que de vez en cuando también tienen que gestionar algún centro que a otra cosa".

Más Madrid es el partido que más enmiendas parciales ha presentado, un total de 1.350, y del que menos se han aceptado, cinco, todas ellas sin gasto. Pese a concentrar en asuntos como sanidad, educación y vivienda lo mollar de esas modificaciones, las aceptadas tiene que ver con cuestiones como elevar de 7.900 a 15.000 el número previsto de atendidos en los pequeños municipios por la Oficina de Empleo Móvil, el lanzamiento de una campaña de sensibilización sobre la amenaza a la biodiversidad que suponen las especies exóticas o la promoción de acciones formativas entre federaciones, entrenadores y atletas para prevenir el acoso en entornos deportivos.

"Con cinco enmiendas que nos van a apoyar, lo que vienen a reafirmar es que son un gobierno sectario y autoritario", valoraba la portavoz del partido que encabeza la oposición, Manuela Bergerot. "Es ridículo, es una cifra ridícula que no viene a reequilibrar y arreglar los problemas que sufrimos los madrileños en el derecho a la salud, en el derecho al acceso a una vivienda digna y de calidad y en el desmantelamiento de la educación".

A las 22 enmiendas aceptadas a la oposición se suman tres del propio Grupo Popular. Una de ellas, con 150.000 euros de gasto aparejados, una subvención en materia de atención a la dependencia para la protección a las personas afectadas por ELA. Las otras dos son cuestiones de carácter técnico al articulado.