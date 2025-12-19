El Ayuntamiento de Madrid aumentará los puntos arcoíris en fiestas y eventos en 2026

El Ayuntamiento de Madrid va a aumentar durante 2026 los puntos arcoíris y la formación a profesionales para una atención inclusiva de personas mayores LGTBI dentro de las medidas incluidas en la hoja de ruta en materia de políticas de diversidad.

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha presentado estas actuaciones este viernes durante el Pleno del Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia, en el que ha explicado que el consistorio licitará el próximo año un nuevo contrato del servicio municipal de atención a víctimas de lgtbifobia, que ofrece asistencia psicológica y orientación jurídica gratuita a quienes hayan sufrido este tipo de violencia.

Dentro de este servicio, se enmarca la instalación de puntos arcoíris en fiestas municipales y eventos en la capital para sensibilizar contra la lgtbifobia y atender a posibles víctimas.

Con el nuevo pliego, se incrementará el número de puntos que podrán colocarse anualmente, garantizando una mayor presencia de este recurso que desempeña una labor preventiva y disuasoria frente a posibles agresiones o amenazas y que contribuye a crear espacios seguros e inclusivos.

Fernández también ha avanzado que, en 2026, se impulsarán acciones formativas dirigidas a profesionales que trabajen con personas mayores con el objetivo de que puedan proporcionar una atención inclusiva a mayores LGTBI.

También está previsto desarrollar campañas de sensibilización y de formación específica en el ámbito del deporte base para prevenir actitudes discriminatorias, reducir prejuicios y asegurar que los espacios deportivos sean respetuosos con la diversidad.

Menos denuncias de LGTBIfobia

Además, durante el Pleno del Observatorio, se han compartido los datos de delitos de odio relacionados con la orientación sexual o identidad de género que se han denunciado este año ante la Unidad de Gestión de la Diversidad y Delitos de Odio de Policía Municipal de Madrid.

Hasta noviembre de 2025, se han registrado un total de 58 incidentes, lo que supone una importante disminución con respecto a los 99 contabilizados en 2024 y los 121 de 2023.

No obstante, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha trasladado el compromiso de “examinar este descenso y sus causas porque somos conscientes de que es un ámbito en el que existe infradenuncia”.

También se han aportado datos sobre el servicio municipal de atención psicológica y jurídica a las víctimas de LGTBIfobia, que igualmente ha experimentado una disminución en el número de intervenciones realizadas.

En concreto, hasta el mes de noviembre se han atendido 36 casos frente a los 44 de 2024, pese a que en este recurso no es necesario haber interpuesto denuncia formal para recibir asistencia.

Este año también se ha llevado a cabo la formación de más de 460 profesionales municipales en materia de diversidad a través de la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid y del Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE).

El Pleno del Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia es el órgano de participación que analiza las distintas manifestaciones de discriminación y violencia que sufren las personas LGTBI en la ciudad, en el que están representados el Gobierno municipal, los grupos políticos, entidades y servicios de emergencias del Ayuntamiento de Madrid.