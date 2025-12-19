Alcorcón condena los comentarios "racistas" atribuidos a agentes de policía: "Aquí vendrán moros y gente así"

El teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana de Alcorcón, David López (Ganar Alcorcón), ha mostrado su condena por los comentarios "racistas" atribuidos a unos agentes de la Policía Nacional en Alcorcón que fueron grabados durante una intervención en un establecimiento de la localidad.

Lo ha hecho después de que eldiario.es publicara este jueves el testimonio del propietario del citado establecimiento de comida rápida, que ha denunciado en comisaría unos comentarios presuntamente "despectivos" que fueron realizados por los agentes que acudieron a su establecimiento tras un hurto.

El propietario ha presentado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del propio local donde se escucha una serie de comentarios como "¿Aquí qué vendrán? Moros. Aquí vendrán moros y gente así. Y aquí dan comida a humanos. Bueno, 'humanos'... Yo no sé si esta gente son humanos o no. Qué asco de sitio. No vendría aquí a comer".

"La diversidad no es una amenaza"

"No podemos permitir que se toleren ni se normalicen actitudes racistas. Alcorcón, al igual que España, es una ciudad diversa, levantada por el trabajo y las manos de muchas gentes. Esa diversidad no es una amenaza, es una riqueza que forma parte de nuestra identidad como ciudad", ha insistido López tras divulgarse el vídeo.

El edil de Seguridad Ciudadana ha recalcado que los cuerpos de seguridad están "para proteger a toda la ciudadanía, sin distinción de origen, color de piel o creencias", aunque ha señalado también que "la inmensa mayoría de profesionales cumple con su labor desde el respeto, la legalidad y la vocación de servicio público".

"Hace falta una policía democrática que integre estos valores para que todas las personas sin distinción estén protegidas", ha añadido López, quien ha aclarado que las competencias para actuar ante estos comentarios corresponde, en todo caso, a la Jefatura Superior de Policía.

Precisamente la localidad de Alcorcón se volcará este sábado 20 en la conmemoración del Día Internacional del Migrante con una completa agenda de actividades, teatro, coloquios y danzas que se celebrarán en el Centro Cívico Margarita Burón, que albergará además una exposición intercultural.

Bajo el lema 'La diversidad nos enriquece, la convivencia nos une', esta conmemoración tiene el objetivo de "resaltar las inestimables contribuciones de millones de migrantes en todo el mundo y poner de relieve el entorno cada vez más complejo en el que se produce la migración".