Vicente del Bosque, Marcelo y la Fundación Atlético de Madrid, protagonistas de los Premios del Deporte 2025 en Alcobendas

Alcobendas, Mejor Ciudad Europea del Deporte 2025, ha celebrado esta tarde sus Premios del Deporte 2025, reconociendo los méritos de deportistas, entrenadores, clubes y personalidades destacadas en categorías absoluta, inferiores y deporte adaptado, así como su impulso a la promoción del deporte en la ciudad.

La ceremonia comenzó con la entrada de deportistas que portaban las banderas que acreditan a Alcobendas como Ciudad Europea del Deporte 2025 y Ciudad Europea del Deporte más Ecológica 2025, distinciones que la ciudad recibió oficialmente la semana pasada en Bruselas, durante un acto celebrado en el Parlamento Europeo.

La alcaldesa, Rocío García Alcántara, destacó la relevancia del deporte para la ciudad: “Estas banderas son el premio a toda la familia del deporte en Alcobendas. Nuestra ciudad es deporte, salud, alegría y pasión, y el deporte es una gran inversión en convivencia e igualdad de oportunidades”.

Este año, como Ciudad Europea del Deporte, Alcobendas ha organizado más de 350 grandes eventos deportivos, ha batido récords de participación con el Abono Deporte, ha celebrado los I Juegos Olímpicos Escolares con la participación de más de 3.500 niños de 21 centros educativos y ha impulsado el deporte inclusivo mediante dos nuevas escuelas adaptadas y la organización de un foro internacional para personas con discapacidad.

Además, la ciudad ha firmado un convenio con 38 clubes deportivos locales para garantizar que ningún niño se quede sin practicar deporte por motivos económicos, consolidando su compromiso con la igualdad de oportunidades y la promoción del deporte en todas las edades y capacidades.

Premios especiales a Vicente del Bosque y Marcelo

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la entrega del Premio Especial Leyenda del Deporte a Vicente del Bosque, exseleccionador nacional y entrenador del Real Madrid, por su trayectoria y legado en las futuras generaciones.

Posteriormente, Marcelo Vieira recibió el Premio Trayectoria Deportiva Internacional, entregado por su hijo Enzo Albés, jugador juvenil del Real Madrid. Marcelo se retiró en febrero tras 20 años de carrera, logrando 25 títulos con el club merengue, cinco Champions League y medallas olímpicas con Brasil.

Alcobendas también reconoció la labor de comunicación y promoción del deporte: los Informativos de Deportes de Telemadrid recibieron el Premio Medio de Comunicación, mientras que Paloma del Río (TVE) fue galardonada por su Trayectoria en Comunicación Deportiva, premio entregado por la exgimnasta olímpica Lourdes Mohedano.

Paloma del Río recoge su galardón / Ayuntamiento de Alcobendas

Asimismo, la ciudad premió los Valores Deportivos impulsados por la Fundación Atlético de Madrid, recibidos por Óscar Jiménez, por su labor en inclusión y promoción de una sociedad más igualitaria a través del deporte. Otros galardones destacados fueron para Crys Dyaz (Salud y Deporte), Aruma y Alcobendas Rugby (Deporte e Inclusión), y Javier Suárez Álvarez, técnico deportivo en balonmano.

El exboxeador, entrenador y conferenciante Jero García entregó el Premio Especial Educación y Deporte a las AMPAS y clubes participantes en la 1ª Olimpiada Escolar, mientras que la patinadora alcobendense Antela Parada, campeona mundial de patinaje artístico en 1996, fue nombrada Embajadora del Deporte de Alcobendas.

Premios a los méritos deportivos

La gala, conducida por Javier Callejo (Telemadrid) y María Ruiz (Tele 5), incluyó actuaciones de Cecilia Krul y el mago José Ruiz, y premió a los mejores deportistas en distintas categorías. Entre los galardonados destacaron:

En la categoría Sub-15, Gael Ulloa, campeón de Europa y España de taekwondo; en Sub-18 masculina, Alejandro Colón Martín del Club Balonmano Alcobendas; en Sub-21 masculina, David Torrejón Temes del mismo club; en Sub-21 femenina, Atxa Delgado Sanz, internacional de Flag Football.

En la categoría absoluta femenina, fue premiado el Equipo Superliga 2 de Voleibol del Club Voleibol Alcobendas, ascendido a División de Honor, mientras que en la absoluta masculina, Diego Méntrida, campeón de España de triatlón, guía paralímpico en París 2024 y top 10 europeo de duatlón.