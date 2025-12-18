La nota de los madrileños a la sanidad pública cae a un 6, pero se mantiene por encima de la media española

¿Qué percepción tiene la ciudadanía del sistema sanitario público? En la Comunidad de Madrid, el 32,93 % considera que "el sistema sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios". Un 32,17 % opina que "necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan bien". El 20,70 % cree que "funciona mal y necesita cambios profundos", mientras que el 14,20 % señala que, en general, "funciona bastante bien". Así lo refleja el Barómetro Sanitario 2025 (tercera oleada), elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y publicado este miércoles.

La satisfacción global con el sistema sanitario en la región se sitúa mayoritariamente en niveles intermedios y positivos: la puntuación mayoritaria es el 6, elegida por el 22,27 % de la población, seguida del 7 (18,37 %) y del 8 (16,23 %). Respecto al nivel de confianza, entre el total de la población madrileña también predominan las posiciones intermedias: el 38,41 % declara una confianza media, el 29,87 % una confianza alta y el 10,93 % muy alta. En el extremo negativo, el 14,56 % manifiesta una confianza baja y el 6,23 % muy baja.

En la Comunidad de Madrid, el 75,42 % de la población ha utilizado algún servicio del sistema sanitario público en los últimos doce meses. De estos, el 64,35 % señala que no ha tenido problemas relevantes en la atención recibida, mientras que el 35,65 % afirma haber experimentado alguna dificultad. Entre estos usuarios, los problemas más frecuentes están relacionados con los tiempos de espera, tanto las esperas prolongadas para recibir atención como las superiores a seis meses.

Preferencia por la sanidad pública

Cuando se pregunta por la preferencia entre sanidad pública o privada en función del tipo de atención, el documento recoge una inclinación hacia el sistema público. En el caso de las consultas de médicos de cabecera, pediatría y atención primaria, el 73,31 % acudiría a un centro público; frente al 24,14 % que optaría por uno privado y un 2,55 % que se muestra indiferente. En las consultas con especialistas, el 61,83 % elegiría la sanidad pública, el 35,68 % la privada y el 2,49 % afirma que le sería indistinto. En el ámbito de las urgencias, la preferencia por el sistema público es aún más clara: el 78,32 % acudiría a un centro público, frente al 20,67 % que optaría por uno privado y el 1,00 % que se declara indiferente.

Valoración de los servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid

La población madrileña otorga una valoración mayoritariamente positiva a los principales servicios del sistema sanitario público: las consultas de atención primaria (médicos de familia y pediatría) reciben una nota media aproximada en torno a 6,7 puntos.

Valoración de cada servicio de la sanidad pública / CIS | Redacción

Las consultas de atención especializada son valoradas de forma similar, con una puntuación media también alrededor de 6,6, aunque con algo más de dispersión en las valoraciones. La atención en urgencias hospitalarias presenta una valoración ligeramente inferior, con una nota media aproximada en torno a 6,3, reflejando una mayor presencia de opiniones regulares, en línea con los problemas de tiempos de espera.

Por último, la asistencia hospitalaria durante el ingreso es el servicio mejor valorado por los madrileños, con una puntuación media que se sitúa cerca del 7, concentrando un elevado porcentaje de valoraciones altas.

Listas de espera en urgencias

En relación con la atención sanitaria recibida en la última urgencia, entre quienes acudieron dichos servicios, los tiempos de espera fueron mayoritariamente prolongados. El 36,09 % permaneció entre cuatro y menos de seis horas en urgencias, convirtiéndose en el intervalo más frecuente. A este grupo se suma un 20,91 % que esperó entre dos y menos de cuatro horas y un 16,63 % que permaneció entre una y menos de dos horas.

Datos sobre las listas de espera en España y Madrid / CIS | Redacción

Los tiempos inferiores a una hora son minoritarios: solo el 9,33 % fue atendido entre 30 minutos y menos de una hora, y apenas un 2,68 % esperó menos de 30 minutos. En el extremo opuesto, un 9,66 % permaneció en urgencias entre seis y menos de doce horas, y un 2,31 % entre doce y menos de veinticuatro horas. Además, un 1,13 % declara que no llegó a ser atendido. Estos datos reflejan que, en Madrid, la atención en urgencias se caracteriza por estancias prolongadas, con más de dos tercios de los usuarios superando las dos horas de espera.

Citas en atención primaria

En atención primaria, los datos confirman que la demora para conseguir cita es uno de los principales problemas percibidos por la población madrileña. En la Comunidad de Madrid, solo el 8,47 % de los usuarios fue atendido el mismo día en que solicitó la cita y un 7,57 % al día siguiente. La gran mayoría, el 74,21 %, tuvo que esperar más de un día porque no había citas disponibles antes, mientras que otro 9,06 % retrasó la atención porque la cita ofrecida no le venía bien. Como resultado, el tiempo medio de espera en atención primaria en Madrid se sitúa en 10,37 días, por encima de la media nacional (9,78 días), lo que explica que las listas de espera en este nivel asistencial sean uno de los aspectos peor valorados del sistema sanitario público madrileño.

Datos sobre las listas de espera en atención primaria / CIS | Redacción

En la valoración de las listas de espera, entre quienes han utilizado servicios sanitarios públicos en la Comunidad de Madrid, el 53,21 % considera que son largas o excesivas, el 31,87 % las tildaq de aceptables y el 14,92 % opina que son cortas o muy cortas.

Percepción de la importancia del sistema sanitario

Respecto al modelo de provisión sanitaria, el 58,46 % de la ciudadanía madrileña manifiesta preferencia por el sistema sanitario público. Un 24,18 % declara preferir una combinación de sanidad pública y privada, mientras que el 15,97 % se inclina principalmente por la sanidad privada. Finalmente, en cuanto a la importancia atribuida al sistema sanitario, entre el total de la población de la Comunidad de Madrid, el 81,32 % lo considera muy importante, el 15,87 % bastante importante, el 2,12 % poco importante y el 0,69 % nada importante, lo que confirma su carácter de servicio público esencial.

Contexto nacional y evolución desde 2022

En el conjunto de España, el Barómetro Sanitario (III) del CIS indica que la valoración media del sistema sanitario público sitúa a la Comunidad de Madrid ligeramente por encima del conjunto del país. Los madrileños otorgan a la sanidad pública una puntuación media de 6,03 sobre 10, frente al 5,89 de la media nacional. Esta calificación coloca a Madrid en una posición intermedia dentro del ranking autonómico, por detrás de comunidades como Cantabria (6,95), Baleares y País Vasco (6,54), pero por delante de otras como Canarias (5,94), Comunidad Valenciana (5,74) o Andalucía (5,20).

Así ven las distintas autonomías el sistema sanitario público / CIS | Redacción

El dato confirma que, pese al descenso registrado en 2025, la valoración de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid se mantiene en un aprobado holgado y por encima de la media nacional. Tras situarse en el 5,94 en 2022, la nota otorgada por los madrileños subió de forma notable en 2023 hasta el 6,41, se mantuvo prácticamente estable en 2024 y descendió en 2025 hasta el 6,03. Aun así, esta puntuación supera la media española, que ese mismo año se sitúa en el 5,89, lo que refleja que, pese a las críticas por las listas de espera y los problemas de acceso, la sanidad pública madrileña conserva una mejor valoración relativa que la del conjunto del país.