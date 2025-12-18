MADRID
Victoria Prego dará nombre a la nueva biblioteca de Carabanchel y Alfonso Ussía al centro cultural de Valdebebas
EP
Madrid
La periodista y escritora Victoria Prego dará nombre a la nueva biblioteca municipal de Carabanchel y su compañero Alfonso Ussía al centro cultural de Valdebebas, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
Con la denominación dedicada a Victoria Prego se busca hacer "un reconocimiento a su trayectoria como una de las periodistas más influyentes en la historia reciente de España". "Teníamos pendiente asignar esa denominación y por lo tanto pues lo hacemos ahora en este momento", ha explicado.
Y en el caso de Alfonso Ussía, recientemente fallecido, esa denominación supone un "reconocimiento a su extensísima y destacada trayectoria".
