Victoria Prego dará nombre a la nueva biblioteca de Carabanchel y Alfonso Ussía al centro cultural de Valdebebas

La periodista Victoria Prego

La periodista Victoria Prego / EUROPA PRESS - Archivo

EP

Madrid

La periodista y escritora Victoria Prego dará nombre a la nueva biblioteca municipal de Carabanchel y su compañero Alfonso Ussía al centro cultural de Valdebebas, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Con la denominación dedicada a Victoria Prego se busca hacer "un reconocimiento a su trayectoria como una de las periodistas más influyentes en la historia reciente de España". "Teníamos pendiente asignar esa denominación y por lo tanto pues lo hacemos ahora en este momento", ha explicado.

Y en el caso de Alfonso Ussía, recientemente fallecido, esa denominación supone un "reconocimiento a su extensísima y destacada trayectoria".

