TIEMPO
Madrid se prepara para el frío: las temperaturas bajan el viernes y empeoran el domingo
El cielo madrileño va a estar este viernes nuboso o cubierto en la Sierra, y con intervalos de nubes medias y altas en el resto, aunque a medio día en casi toda la región estará cubierto
EFE
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este viernes empiecen a bajar las temperaturas aunque los termómetros aún continuarán en niveles aceptables antes de que el domingo se note de verdad que llega el invierno.
El cielo madrileño va a estar este viernes nuboso o cubierto en la Sierra, y con intervalos de nubes medias y altas en el resto, aunque a medio día en casi toda la región estará cubierto. La Sierra también amanecerá con brumas y nieblas matinales que volverán a dejarse notar por la tarde.
Las precipitaciones débiles recorrerán la comunidad y tienden a remitir al final del día, mientras que las temperaturas mínimas apenas cambian y las máximas bajan, sobre todo en el sureste de la Comunidad. El viento será este viernes flojo de dirección variable.
Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes:
- Álcala de Henares: mínimas de 5 grados y mázimas de 11 grados
- Aranjuez: mínimas de 5 grados y máximas de 12 grados
- Collado Villalba: mínimas de 3 grados y máximas de 10 grados
- Getafe: mínimas de 5 grados y máximas de 11 grados
- Madrid: mínimas de 6 grados y máximas de 11 grados
- Navalcarnero: mínimas de 5 grados y máximas de 12 grados
