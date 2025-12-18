Madrid, epicentro del turismo internacional: la capital será la nueva sede del Consejo Mundial de Viajes y Turismo

La creciente pujanza turística de Madrid es un hecho incontrovertible. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el mayor representante del sector turístico internacional, con más de 200 empresas agrupadas, ha elegido la capital para trasladar su sede desde Londres.

Madrid se ha impuesto a otras candidatas como Barcelona, París, Roma, Ginebra y Dubái, que también aspiraban a acoger la sede desde que la organización anunció el pasado 28 de octubre su intención de mudarse. Lo ha hecho, según las explicaciones de la organización, recogidas por EFE, por su competitividad, sui fiscalidad favorable, las facilidades con los visados y los mores costes operativos.

El desembarco en España, apunta la entidad, le ofrece “acceso inmediato a un grupo de talento significativamente más amplio y diverso”, así como una mayor cercanía a otras organizaciones internacionales; frente a un Reino Unido que había perdido atractivo debido a las complicaciones asociadas al brexit, como las restricciones de movilidad.

Para decantar la balanza a favor de la capital, añade WTTC, ha pesado también su “sólida” conectividad internacional a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, su entorno empresarial competitivo y las sinergias con entidades del sector como ONU Turismo, también con sede en la ciudad desde su creación en 1975.

Desde el Gobierno central, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado esta decisión que "refuerza la posición de España como una potencia turística y convierte a Madrid en la capital mundial de la gobernanza turística, integrando voz pública y privada". Según ha indicado el Ministerio en una nota, el traslado de la sede permitirá la "creación de un campus global del turismo" en Madrid, así como la "oportunidad de generar proyectos conjuntos financiados por organismos internacionales e inversores público-privados".