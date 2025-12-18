Madrid completará en 2026 la tramitación ‘online’ del padrón con el cambio de domicilio y las altas por nacimiento

El Ayuntamiento de Madrid culminará en 2026 la tramitación electrónica completa del padrón municipal al incorporar los dos procedimientos que aún quedaban fuera: la modificación por cambio de domicilio y las altas por nacimiento. Así lo ha anunciado este martes la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante la comisión ordinaria del ramo, en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz de Economía del PSOE, Enma López.

Cuestionada por las medidas que maneja el Consistorio para mejorar la gestión del padrón, Hidalgo ha explicado que el Consistorio trabaja desde 2019 en un “plan de modernización” centrado en digitalización integral, optimización de procesos y control antifraude, cuyos resultados son “ya visibles” para la ciudadanía. Según la delegada, solo en 2025 se han emitido 2,3 millones de certificados, “superando por primera vez el millón con firma electrónica”; se han presentado más de 18.000 solicitudes electrónicas y se han tramitado 32.000 renovaciones.

También ha defendido la puesta en marcha de la plataforma de intermediación de datos, que permite a todas las administraciones públicas conectarse con el padrón municipal de Madrid, evitando así que "los ciudadanos aporten documentación en miles de trámites". Desde 2022 hasta la fecha se han realizado 1,9 millones de consultas al padrón por esta vía, ha apuntado Hidalgo. Todos estos trámites online, más las que están por llegar, permiten "liberar tiempo", ha argumentado, contribuyendo a que quienes deseen una atención presencial puedan obtenerla "más fácilmente".

Junto a los avances en digitalización, Hidalgo ha detallado también - sin concretar calendario- una serie de medidas para combatir el fraude en los empadronamientos, como una verificación documental más estricta, controles cruzados para detectar duplicidades, integración con bases externas y la limitación de empadronamientos masivos en viviendas, un fenómeno que la oposición viene denunciando desde hace meses.

La delegada también ha destacado la colaboración “permanente” con Policía Nacional y Policía Municipal, y ha enmarcado esta ofensiva contra el fraude en la necesidad de garantizar “calidad del dato, seguridad jurídica y accesibilidad”, recordando que el padrón es clave para el censo electoral, la planificación de servicios, la financiación municipal y la coordinación con otras administraciones.

Durante su intervención, López ha descrito la situación como "Misión imposible" para los madrileños que intentan conseguir cita y completar un trámite que es “obligatorio, gratuito y puerta de acceso” a derechos vinculados a sanidad, escolarización y servicios sociales. La edil socialista ha denunciado la creciente presencia de un mercado ilegal de citas, con anuncios en redes sociales y plataformas de compraventa que "venden citas entre 50 y 300 euros al grito de proceso confiable y eficaz sin pago por adelantado".

"Es vergonzante", ha criticado la portavoz económica del PSOE, que exista este negocio que se "aprovecha de los más vulnerables", de aquellos que no pueden esperar a empadronarse para poder recibir una determinada ayuda, escolarizar a sus hijos o demostrar el arraigo. Frente a esta situación, López ha reivindicado una enmienda para fijar una dotación mínima de personal, con “como mínimo” cinco empleados en las oficinas de atención, con el objetivo de “cerrar ese espacio” en el que “operan estas mafias”.