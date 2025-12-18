Madrid cifra en cuatro millones de euros el coste de los cuatro días de huelga sanitaria

Desde que hace unos meses el Ministerio de Sanidad requiriera a la Comunidad de Madrid la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia al aborto, y con la posterior polémica sobre la entrega de datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix, el choque e entre la Comunidad de Madrid y la ministra Mónica García no ha dejado de subir de tono.

Hoy ha tenido un nuevo episodio, al hilo del conflicto desatado entre el Ministerio y profesionales sanitarios por la reforma del Estatuto Marco. La consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso, Fátima Matute, ha apuntado a García por "romper las negociaciones" con los sindicatos médicos "perpetuando una huelga que puede ser indefinida".

La consejera madrileña ha exigido la dimisión de García, a la que ha acusado de "traidora", y de "reventar el sistema desde dentro". El resultado de esa huelga lo va a hacer, ha dicho, es "destrozar las listas de espera" de las comunidades autónomas. "Es la jugada perfecta lo que están haciendo", ha señalado. La consecuencia de esa huelga, ha proseguido, va a ocasionar "retrasos en los tiempos de respuesta a la atención sanitaria", no solo en Madrid, sino en otras comunidades autónomas "que tienen a lo mejor menos músculo para poder responder", y un coste económico.

Matute, de hecho ha cifrado en cuatro millones de euros el coste para la región de los cuatro días de huelga que los médicos sanitarios protagonizaron la semana pasada. "El balance que hemos hecho de estos cuatro días de huelga ha supuesto que se hayan suspendido aproximadamente 2.000 cirugías, 50.000 consultas y 5.000 pruebas diagnósticas", ha indicado. "Y eso, además, ha tenido un sobrecoste de aproximadamente cuatro millones".

"Es la consecuencia", ha añadido, "de poner a una sectaria y no a un profesional que ama la vida al frente del Ministerio de Sanidad". Además, ha acusado a García de enfrentar a la profesión. "Lo que están haciendo es llevar a las calles ese enfrentamiento y ese guerracivilismo que les beneficia en su caos y corrupción para que no se hable de otra cosa y no nos fijemos en que están destrozando España", ha opinado. "Están destrozando todos los servicios públicos".

Además, ha exigido que dimita. "Es incapaz de gestionar lo más preciado que tenemos. Si no puede hacerlo, lo que le pido desde aquí es que dimita, porque está creando un daño que va a ser irreparable y que nos va a costar reconstruir", ha zanjado.