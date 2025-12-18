Madrid acusa al Gobierno de "desentenderse" de los menores solicitantes de asilo tras el requerimiento del Supremo y eleva su número a 106

No ha tardado la Comunidad de Madrid en reaccionar al auto del Tribunal Supremo en que requiere al Ejecutivo central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo actualmente en la red de acogida regional. "El Tribunal Supremo vuelve a condenar al Gobierno por desentenderse de los menores solicitantes de asilo, después de dos años de nula política migratoria y de haber impuesto un reparto forzoso de menores no solicitantes de asilo a las comunidades autónomas salvo a Cataluña y País Vasco", trasladan fuentes regionales.

El Alto Tribunal ha requerido al Gobierno central para que, en el plazo improrrogable de 30 días, garantice el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores a cargo de los servicios madrileños de protección de menores que hayan solicitado la protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla.

La decisión responde al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la desestimación de un requerimiento efectuado por la propia Comunidad al Gobierno para que adoptara medidas que garantizaran el acceso al asilo de los menores que lo quisieran solicitar. En ese recurso solicitaban la medida cautelar de que la Administración General del Estado se hiciera cargo de esos menores que ahora ha aceptado el tribunal.

En los pasados meses de marzo y junio, el Tribunal Supremo ya instó al Gobierno a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo que estaban acogidos en la saturada red canaria. En aquel caso se trataba de unos 1.000 menores. En el caso madrileño, son 38 según reconocía entonces el Gobierno. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales los cifraba entonces en 50, pero eleva el número actual hasta 106, de los que 87 han solicitado asilo y otros 19 ya tienen concedida la protección internacional.

"A partir de ahora es el Gobierno el que tiene que crear sus propios recursos para hacerse cargo de su tutela y protección", trasladan desde el departamento que dirige Ana Dávila. En ese sentido, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se ha apuntado al Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón, informa la agencia Efe.

La Abogacía del Estado está estudiando una respuesta al escrito, pero entretanto el Ministerio actuará "atendiendo en todo momento al interés superior del menor", y para ello se van a poner a disposición sus plazas de protección internacional en el Creade de Pozuelo. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ordenó el cierre del centro el pasado julio con la alegación de que el centro no disponía de licencia para su actividad. El Gobierno ha recurrido esa decisión.

El centro de Pozuelo empezó a operar en 2022 para dar acogida a refugiados ucranianos tras la invasión rusa. En la actualidad atiende a 125 mujeres refugiadas ucranianas, afganas y latinoamericanas solas o con sus hijos.