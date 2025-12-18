Joaquín Prat, Ibáñez o Constantino Mediavilla, entre los nuevos nombres que bautizarán las calles de Vicálvaro

Todavía no están terminadas las calles, pero ya tienen nombre. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves la incorporación de más de 120 nuevas denominaciones al callejero de Vicálvaro para los futuros desarrollos urbanísticos de Los Berrocales y Los Ahijones.

Según ha explicado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada esta mañana, los nuevos nombres combinan homenajes a figuras del periodismo, referencias a municipios de la Comunidad de Madrid y la recuperación de toponimia histórica del distrito.

En Los Berrocales, el acuerdo incorpora 72 nuevas vías que combinan, por un lado, municipios madrileños que aún no figuraban en el callejero de la capital, como Alcalá de Henares, Parla, Majadahonda, San Lorenzo de El Escorial, Manzanares el Real, Galapagar o Pozuelo de Alarcón; y, por otro, un reconocimiento a profesionales relevantes del periodismo y la comunicación.

Así, en este sengudo apartado, el nuevo mapa urbano incorporará calles con nombres de grandes figuras como Joaquín Prat, Jesús Hermida, José María Carrascal, Paloma Gómez Borrero, David Gistau y Miguel de la Quadra-Salcedo.

Por lo que respecta a Los Ahijones, el Ayuntamiento sumará 54 denominaciones, entre las que figuran comunicadores como Concha García Campoy, Antonio Herrero, Manu Leguineche y Encarna Sánchez, y cronistas de la villa como Constantino Mediavilla o Enrique de Arinaga. El listado también incluye referentes culturales como Francisco Ibáñez, el ilustrador Carlos Pacheco, el cineasta Manuel Summers, el actor Quique San Francisco y el arquitecto Antonio Palacios.

Asimismo, se recuperan nombres vinculados a caminos y parajes históricos propuestos por la Asociación Histórica Vicus Albus, como Camino de los Berrocales, Arroyo de la Marañosa, Convento de la Merced o Labranza de Santa Clara, con la intención de preservar la memoria rural del distrito y conectarla con el futuro Bosque Metropolitano.

Junto a la actualización del callejero de Vicálvaro, la Junta de Gobierno ha aprobado también dos denominaciones para equipamientos municipales: la nueva biblioteca de Carabanchel llevará el nombre de Victoria Prego; mientras que el centro cultural de Valdebebas pasará a denominarse Alfonso Ussía, de acuerdo con el comunicado del Ayuntamiento.