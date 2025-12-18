La lucha de los vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos contra una macroplanta de biogás: "No es el lugar adecuado"

Vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos han reiterado su rechazo a la "macroplanta de biogás" proyectada entre ambos municipios, en parcelas colindantes con el vertedero colmenareño, al considerar que la instalación debería situarse más lejos de las zonas habitadas y tener un tamaño menor.

La oposición al proyecto se ha visibilizado durante una mesa informativa celebrada en el Instituto Ángel Corella de Colmenar Viejo, después de un encuentro similar organizado la semana pasada en Tres Cantos. En ambas citas, los profesores de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Manuel Ruiz Pérez y Javier Benayas del Álamo analizaron los "pros y los contras de la planta de biogás".

Plataforma STOPBiogás y asociaciones vecinales

Las mesas informativas han sido organizadas por la Plataforma STOPBiogás, junto a las asociaciones de vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos, la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Naturalista Primilla (Anapri), la Asociación Cultural 14 de Abril y Chozas de la Sierra. Los vecinos reclaman que se tenga en cuenta lo ocurrido en Las Torres de Cotillas (Murcia), donde la construcción de una planta de biogás fue paralizada tras una "consulta popular celebrada el pasado domingo".

Durante su intervención, Ruiz Pérez diferenció el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo de las plantas existentes en otros países europeos, especialmente en "Alemania", donde estas instalaciones son "de menor tamaño y se alimentan con residuos locales".

Según el profesor de la UAM, una planta de biogás necesita una "ubicación adecuada", tal y como recoge la hoja de ruta elaborada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Asociación Española de Biogás, que recomienda una capacidad ajustada a la generación de residuos del entorno y el "consenso ciudadano".

Cercanía a centros educativos y viviendas

Ruiz Pérez recordó que el proyecto se sitúa a "poco más de un kilómetro del Instituto Ángel Corella", así como de centros de salud, un centro comercial y viviendas, lo que incrementa la preocupación vecinal. "No estamos en contra del biogás", subrayó Ruiz Pérez, "pero si la planta se desplazara, todo cambiaría". El problema, añadió, es que una reubicación alejaría la infraestructura de la "tubería de gas" en la que se prevé inyectar el biogás generado.

El vertedero de Colmenar Viejo

Además, recordó que "Colmenar Viejo ya alberga un vertedero" que recibe residuos de "76 municipios de la Sierra Norte", una instalación que debía haber cerrado hace años y que, según denunció, se encuentra ya en su "quinta ampliación". Por su parte, el catedrático Javier Benayas señaló que la "Unión Europea fija para 2035 el objetivo de que menos del 10 % de los residuos municipales acaben en vertederos", una meta "difícil de alcanzar cuando en España se supera el 80 %".

Benayas advirtió de que los residuos "no se están reduciendo, sino aumentando" y comparó la situación española con la de países como "Alemania, Austria o Eslovenia", que ya cumplen los objetivos comunitarios, mientras que la Comunidad de Madrid se sitúa "al nivel de Ceuta y Melilla en gestión de residuos, pese a ser la región más rica del país".

Los vecinos han llevado a cabo diversas acciones contra la planta de biogás, entre ellas la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la recalificación urbanística de las parcelas aprobada por el Ayuntamiento para permitir su construcción.